La Premier se rearma y encarece la Champions para Real Madrid y Barcelona

Despega la segunda edición de la nueva Champions, la que se creó que enterrar los delirios de grandeza de la Superliga de Florentino Pérez, con el consenso de que esta última modificación ha dotado de un mayor atractivo a la competición con partidos de fuste durante todas las jornadas de la liguilla. Y de segunda plato la tradicional eliminatoria que desata la pasión del fútbol continental en primavera.

Inglaterra colapsa el mercado

Este año se ha producido un rearme sobresaliente de los equipos de la Premier, que no terminan de imponer su ley en la Liga de Campeones. El Liverpool ha tirado de chequera gastando 484,6 millones en reforzar su plantilla con Isak, Wirtz, Ekitiké o Frimpong, entre otros. El Chelsea ha gastado 328 millones (aunque ha ingresado en ventas 332), el Arsenal ha llegado a 293,5 y el Newcastle hasta 278,5. Son los cuatro primeros de un ránking que cierra el Manchester United con 250,7. El primer equipo no inglés de la lista es el Bayer Leverkusen, con 198 millones gastados.

Entre los españoles el Atlético ha invertido 176 millones, poco más que un Real Madrid que ha gastado 167,5 en reforzar su plantilla con Huijsen, Trent, Carreras y Mastantuono. El Barcelona aparece en el puesto 84 con 27,5 millones, de los que 25 sirvieron para pagar la cláusula de Joan García. Defiende corona el PSG, que ‘solo’ ha gastado 103 millones, 15 más que el todopoderoso Bayern, otro de los candidatos a ganar la Champions junto a Real Madrid, Barça y los clubes ingleses que lleguen vivos al tramo final.

Rodri, el próximo verano

Xabi Alonso presenta su proyecto de equipo coral de autor en fase de construcción y aferrado a las pinceladas de un Kylian Mbappé que ha arrancado el curso bendecido de cara a puerta. Tal ha sido la explosión del francés que hasta Vinícius ha rebajado el tono de sus reclamaciones en la negociación para renovar, en la que exigía cobrar más que el delantero galo. Al técnico le sigue faltando un Xabi en su mediocampo, pero eso tendrá que esperar hasta el próximo verano, en el que Florentino se ha empeñado en seducir a Rodri para que abandone Manchester y regrese a España. Alonso va sumando recursos a su equipo mientras observa de reojo al Barça de Hansi Flick, en el que Lamine, Raphinha y Lewandowski siguen tan afilados como el curso pasado. Han sumado la presencia de Joan García en portería y la única inquietud radica en el eje de la zaga con la pérdida de Íñigo Martínez. Una baja de peso en una carrera de fondo como la Champions.

Atlético, Athletic y Villarreal completan el póker de equipos españoles. Simeone tendrá que reinventarse con la llegada de Baena. Cardoso, Raspadori, Almada, Hancko, Ruggeri y Pubill. Nuevas armas para nuevos objetivos. Resta saber si el Cholo finalmente abandona el ‘cholismo’ para perpetrar un juego más audaz. El Athletic buscará que el rugido de San Mamés le lleve a la primavera vivo en la Champions con los Williams al mando de un equipo que Valverde administra con la sapiencia de un ajedrecista. Por último, Marcelino estrena traje nuevo en el Villarreal, que de los 108 millones que ha ingresado por ventas se ha gastado 102 en Mikautadze, Renato Veiga, Moleiro. Mouriño, Buchanan, Tenas, Rafa Marín, Thomas, Oluwaseyi…

El baile arranca con el Madrid emparejado con el incómodo Olympique de Marsella de De Zerbi. Un grupo de viejos conocidos como Aubameyang, Greenwood o Ruli. Un rival muy vertical que pondrá a prueba la espalda de los de Xabi, que cuentan sus partidos por victorias esta temporada, pero que en los dos últimos partidos han recibido goles. Se estrenan en la lista este curso los recuperados Camavinga y Bellingham, lo que aumenta los recursos de un Xabi que está optimizando las prestaciones que le ofrece su profundidad de banquillo.