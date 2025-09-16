El Servigroup Peñíscola debuta en la Supercopa Comunitat

La liga en Primera División se ha detenido por los compromisos internacionales de esta semana, pero no los partidos para el Servigroup Peñíscola. El equipod el Baix Maestrat inicia esta tarde-noche su camino en la Supercopa Comunitat, torneo del que se ha proclamado campeón en sus dos primeras ediciones y del que espera nuevamente repetir título. Y esta nueva edición la estrena este martes, enfrentándose al Mislata a domicilio en partido de la fase de grupos (20.30 horas).

Pese al mal inicio en liga con las derrotas ante Osasuna, O Parrulo y Cartagena, el conjunto que dirige Santi Valladares parte como claro favorito dada su condición de equipo de superior categoría. Incluso a pesar de las bajas que tendrá para este partido: las de Diego Sancho (convocado con la selección), Pablo Muñoz y Carles Saladié.

Santi Valladares, ante el arranque de la temporada 2025/26 en el Servigroup Peñíscola. / Eloy Cerdá

El Peñíscola, que no jugó en la primera jornada de la presente edición del torneo que enfrenta a los equipos de la Comunitat, intentará sumar los tres puntos para igualar en el primer puesto con el Mislata. Y es que el equipo valenciano venció en su primer partido por un marcador de 5-1 ante el Bisontes Castellón.