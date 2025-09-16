El Servigroup Peñíscola arrasa en la Supercopa en Mislata (1-11)

Goleada del Servigroup Peñíscola en la pista del Mislata (1-11) en su debut en la Supercopa Comunitat de esta temporada. Los azulones no dieron opción al equipo valenciano situándose por delante desde el principio para terminar goleando con siete goles en la segunda parte.

El capitán Elías fue el primero en marcar en el minuto 2. Nico Rosental, de estreno con el Peñíscola, marcó el 0-2 en 10’, mismo minuto que marcaron los locales con un gol de Juanqui en propia. Cristian (13’) y Juanico (18’) situaron el 1-4 marcando antes del descanso.

La segunda mitad

Nada más empezar la segunda parte llegó el 1-5, en propia tras un disparo de Lucas Flores. Matheus Ferreira fue el autor del sexto en jugada de estrategia. En el minuto 24 llegaron tres goles más (Juanqui, Rosental y Juanico). Uno después Rosental anotó su hat-trick llegándo así el Peñíscola a la decena (1-10). Matheus Ferreira (32’) hizo el definitivo 1-11.

El Peñíscola se pone líder del grupo A empatado a puntos con el Mislata. El próximo miércoles 24 cerrará la fase de grupos de la Supercopa Comunitat en Castellón contra el Bisontes.