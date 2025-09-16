El Servigroup Peñíscola arrasa en la Supercopa en Mislata (1-11)
El próximo miércoles 24 cerrará la fase de grupos de la Supercopa Comunitat en Castellón contra el Bisontes
Eloy Cerdá
Goleada del Servigroup Peñíscola en la pista del Mislata (1-11) en su debut en la Supercopa Comunitat de esta temporada. Los azulones no dieron opción al equipo valenciano situándose por delante desde el principio para terminar goleando con siete goles en la segunda parte.
El capitán Elías fue el primero en marcar en el minuto 2. Nico Rosental, de estreno con el Peñíscola, marcó el 0-2 en 10’, mismo minuto que marcaron los locales con un gol de Juanqui en propia. Cristian (13’) y Juanico (18’) situaron el 1-4 marcando antes del descanso.
La segunda mitad
Nada más empezar la segunda parte llegó el 1-5, en propia tras un disparo de Lucas Flores. Matheus Ferreira fue el autor del sexto en jugada de estrategia. En el minuto 24 llegaron tres goles más (Juanqui, Rosental y Juanico). Uno después Rosental anotó su hat-trick llegándo así el Peñíscola a la decena (1-10). Matheus Ferreira (32’) hizo el definitivo 1-11.
El Peñíscola se pone líder del grupo A empatado a puntos con el Mislata. El próximo miércoles 24 cerrará la fase de grupos de la Supercopa Comunitat en Castellón contra el Bisontes.
Suscríbete para seguir leyendo
- La OCU sentencia a la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España: playa, cultura y un inglés decente
- El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- La despedida de un comercio histórico de Castelló: más de un siglo entre suelas y tacones de zapatos
- Muere una bebé de 20 días y su madre está crítica al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
- Los 22 mejores bares para almorzar en Castelló
- Cuatro personas huyen de un coche que se ha incendiado en plena carretera en Castelló