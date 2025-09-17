Así juega Sesan Russell, el internacional británico que cierra la plantilla del Amics Castelló

José Luis Pichel, entrenador del Amics Castelló, ya tiene toda la plantilla completa. El equipo que tratará de devolver al equipo a Primera FEB: Sean Russell.

El club ha anunciado que "el Amics Castelló pone el broche final a la confección de su plantilla con la incorporación de Sesan Russell (Londres, 1999), jugador británico que llega para aportar energía, calidad y puntos en la línea exterior".

"Russell es un jugador de gran proyección que destaca por su capacidad anotadora, su explosividad en el uno contra uno y su determinación en momentos clave", continúa el comunicado. "Con experiencia en competiciones internacionales, el nuevo fichaje del conjunto castellonense aterriza en el Ciutat de Castelló con la firme intención de potenciar el caudal ofensivo del equipo", expone.

Carrera hasta el Amics

"Formado en Inglaterra, Russell dio el salto a Estados Unidos, donde compitió en la NCAA con Florida Tech, desarrollando un perfil anotador y de liderazgo en pista", prosigue.

Tras su etapa universitaria inició su carrera profesional en Europa, jugando en la 2.Bundesliga de Alemania con el VfL Bochum, en la máxima división del Reino Unido con los Leicester Riders y posteriormente en Venezuela con los Pioneros del Ávila, desgrana el Amics.

Pincha aquí para ver algunas estadísticas de Russell.

"Con su llegada, el Amics Castelló da por cerrada una plantilla equilibrada y competitiva que combina juventud, talento y experiencia, con el objetivo claro de luchar por regresar a la Primera FEB", concluye..

Evoluciones

Aquí un vídeo para conocer mejor a Sean Russell: