El Máster del Circuito Provincial de Tenis de Castellón ya tiene ganadores

Las instalaciones de La Plana Sport Castellón acogieron el pasado fin de semana el Máster del Circuito Provincial de Tenis, última prueba puntuable del torneo y en la que participaron los ocho primeros clasificados de las categorías de menores y los cuatro primeros clasificados absolutos.

Tras las puntuaciones de esta prueba final se cerrará la clasificación definitiva del circuito 2025 y todo quedará listo para la siguiente cita: la entrega de trofeos y premios en la Gala del Tenis de Castellón, que tendrá lugar el 2 de diciembre en el Paranimf de la Universitat Jaume I y que reunirá un año más a todo el tenis y el deporte de la provincia de Castellón.

Los partidos del Máster llenaron La Plana Sport Castellón de jugadores, técnicos, familiares y aficionados al tenis, quienes disfrutaron de buen tenis y muy buen ambiente porque los finalistas de todas las categorías demostraron un buen nivel en la pista.

Estos son los resultados de las finales de las diferentes categorías:

Benjamín fem.: Aitana Chamorro vence a Marina Reverté por 4/2 5/3

vence a Marina Reverté por 4/2 5/3 Benjamín masc.: Marcos Omellavence a Jorge de la Cagiga por 5/4 (4) 4/0

a Jorge de la Cagiga por 5/4 (4) 4/0 Alevín fem.: Paula Sanz vence a Valeria Benages por 6/1 6/3

vence a Valeria Benages por 6/1 6/3 Alevín masc.: Aarón Vetokhinvence a Adrià Cardedeu por 4/6 6/0 (11-9)

a Adrià Cardedeu por 4/6 6/0 (11-9) Infantil fem.: Salomé Artunduaga vence a María García por 6/0 6/2

vence a María García por 6/0 6/2 Infantil masc.: Pablo Torres vence aIagoSos por 6/3 6/2

vence aIagoSos por 6/3 6/2 Cadete fem.: Ana Moreno vence a Emma Monforte por 4/6 6/4 (10-5)

vence a Emma Monforte por 4/6 6/4 (10-5) Cadete masc.: Marcos Navarro vence a Damián Aguilella por 7/6 (8) 6/1

vence a Damián Aguilella por 7/6 (8) 6/1 Absoluto fem.: Elena Llauradó vence a Martina Pastor por 6/1 6/1

vence a Martina Pastor por 6/1 6/1 Absoluto masc.: Víctor Velasco vence a Sebastián March por 6/1 6/0

Con este Máster se da por concluida la edición 2025 del Circuito Provincial de Tenis que, un año más, ha recorrido los principales clubs de tenis de la provincia, es decir, CT Torremar, CT Almassora, La Plana Sport Castellón, CT Uxó, Scude Nules, CT Vila-real, CT Benicarló y CT Burriana.

Benjamines y alevines, campeones y finalistas del Máster del Circuito Provincial, junto a Jorge Andreu. / Mediterráneo

En total han sido siete semanas de competición, disputándose cinco pruebas de cada una de las categorías de menores y cuatro pruebas de categoría absoluta.