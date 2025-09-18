Cortes de Arenoso se 'estrena' en el Campeonato de Trial de la Comunitat Valenciana

La Diputación de Castellón estará presente este domingo, 21 de septiembre, en el Campeonato de Trial de la Comunitat Valenciana. Un evento deportivo de primera magnitud que el diputado de Deportes, Iván Sánchez, ha puesto en valor “porque se trata de una especialidad que exige máxima disciplina y control extremo”. Sánchez comparte con el alcalde de Cortes de Arenoso, Florencio Catalán, y el vicepresidente de la Federación de Motociclismo de la Comunitat Valenciana, Agustín Ferreres, la afición por este deporte que va a convertir al municipio del Alto Mijares en el foco de los aficionados al motor de dos ruedas.

“Es una excelente ocasión para disfrutar de este deporte que contagia adrenalina”, ha declarado Iván Sánchez. Una exhibición que va a movilizar “a los mejores en el mejor escenario, Cortes de Arenoso”. Una localidad enmarcada por una naturaleza “de exuberante belleza que se va a convertir en el mejor escenario para el desarrollo de esta competición”.

El alcalde de Cortes de Arenoso, Florencio Catalán, ha agradecido la elección de su localidad para el desarrollo de la prueba autonómica, “porque además de deporte, es riqueza para nuestra localidad. Una oportunidad para que quien todavía no nos conozca, repita”.

Por su parte, el vicepresidente de la Federación de Motociclismo de la Comunitat Valenciana, Agustín Ferreres, ha animado a la participación. “Desde las 9.30 horas, quien decida asistir al desarrollo de la competición, tendrá la oportunidad de asistir a pruebas en las que se dan cita todas las categorías con más de medio centenar de inscritos”.