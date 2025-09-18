El extremo T100 Triathlon World Tour llega a Orpesa: horarios, favoritos...

Cien kilómetros de recorrido. Dos kilómetros para natación, 80 kilómetros para el ciclismo y 18 kilómetros de carrera a pie. Ese es el reto que se les presenta a los participantes del T100 Triathlon World Tour que este sábado llega a Orpesa del Mar y que reunirá a los 20 mejores triatletas del mundo. Una competición de ámbito mundial que pone al municipio costero a la altura de otras ciudades como Vancouver, Los Ángeles, San Francisco, Londres, la Rivera Francesa, Singapur, Catar o Dubái.

«Es una competición con impacto mundial que escoge, una vez más, a nuestra provincia porque ofrece escenarios óptimos para el desarrollo de convocatorias deportivas extremas», explicó en la presentación del evento el diputado de Deportes, Iván Sánchez, al tiempo que destacó que este sábado «tendremos la oportunidad de disfrutar en primera persona, sin salir de nuestra provincia, de un evento de primer nivel».

Acto de presentación del triatlón de Orpesa. / Mediterráneo

La salida de la categoría masculina se dará a las nueve de la mañana y se prolongará hasta el mediodía, saliendo las féminas a partir de las 10.10 horas.

Los favoritos al título

El belga Jelle Geens lidera actualmente la clasificación del T100 Race to Qatar, pero deberá superar en tierras castellonenses al neozelandés Hayden Wilde para alzar el título ya que este último llega lanzado a Orpesa tras sumar tres triunfos en lo que va de año (en Singapur, Londres y en la Riviera Francesa) y se ha convertido, por méritos propios, en el gran rival a batir.

De este modo, la competición se presenta muy abierta, con nombres como el del alemán Rico Bogen, que busca reencontrarse con la fórmula ganadora que mostró en San Francisco; el neozelandés Kyle Smith, en busca de recuperar sensaciones; y Youri Keulen y Mathis Margirier, quienes tratarán de dar un salto de calidad en sus actuaciones. Estará también en la línea de salida el español Guillem Montiel, campeón de Europa de Triatlón de Media Distancia.

En féminas, cinco triatletas diferentes se han repartido las victorias en las cinco pruebas disputadas y en Orpesa coincidirán tres: la australiana Ashleigh Gentle (campeona en la Riviera Francesa), y las británicas Kate Waugh (campeona en Singapur) y Lucy Charles-Barclay (campeona en Londres). Todo apunta a una carrera muy reñida, en la que no faltará la española Sara Pérez Sala.