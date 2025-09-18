Rueda el balón en el Campeonato Provincial de Veteranos 25/26: crónica y resultados de la jornada 1

Las novedades que se han incorporado en el Campeonato Provincial de Fútbol de Veteranos 2025/26 ha propiciado que los equipos lo afronten con ilusiones renovadas. Y así lo demuestra la gran presentación de fichas que se han generado en los equipos de los tres grupos del campeonato. Los jugadores han buscado su acomodo en el grupo de sus preferencias dado que la edad y sus facultades así lo requieren.

De hecho, el primer grupo cuenta con las plantillas más jóvenes (de entre 34 a 44 años) y se deduce que sus encuentros siempre serán de pronóstico incierto. Además de que el acierto de cara a puerta, unido al compromiso de los jugadores, será el factor determinante ya que se trata de un grupo muy igualado en cuanto a potencial de los equipos.

En el segundo grupo, con plantillas más allá de los 45 años, sucede algo similar y, aunque la intensidad es menor, el hecho de que asciendan dos equipos y desciendan otros dos dará un interés adicional a los partidos. Ya en el tercer grupo la situación se presenta más tranquila pues en el fútbol más allá de los 50 las facultades son menores y es cuando se hace presente el placer por la práctica del deporte que es un goce a esas edades.

Primer grupo

Visitaba el Municipal de Moncofa el Onda, que se presentó con muchas bajas y bastante hizo con disputar el partido con mucha dignidad (6-0). En el José Mangriñán, la UDE Vall d’Uxó recibió al Villarreal en un partido limpio que se rompió a los cinco minutos con un gol del visitante Rubén García para acabar 3-0; y en el Javier Marquina se enfrentaron el Castellón San Pedro y el Fomento Montlyg, en un encuentro limpio y con deportividad en el que ganaron los albinegros por 3-2.

Gran partido en el mítico campo de la Fundació Flors, que estrenaba césped, donde se enfrentaron el Huracán Burriana y el Alcora-Asitec. Fue un partido con una parte para cada equipo pero que se acabaron llevando los burrianenses por un marcador de 3-1.

Grupo 1. / Mediterráneo

Segundo grupo

En el Chencho E, el Armelles-CMG recibió al Rodeo Fore-Ut Joventud. Fue un partido muy disputado que terminó en empate a uno con goles de Roberto Garrido para el Armelles y de Antonio Ladera para el Rodeo. En el Miquel Soler, el Casa Marina-Bañohogar se enfrentó al Pizzería L’Etrusco, contra el que se adelantó en la primera parte. Sin embargo, a pocos minutos del final empató Pizzería L’Etrusco desde los once metros, con un gol Iván Yuste que le dedicó a su padre, Juanito Yuste, fundiéndose ambos en un abrazo. Además, en el Torre San Vicente se enfrentaron el Benicasim y el Moró, con un 4-2 en el marcador; y en el Chencho E, Les Palmes Gesdepro se enfrentó al Alcalà Bar Gales en un partido muy igualado pero decidido por 4-2.

Grupo 2. / Mediterráneo

Tercer grupo

En el Miquel Soler, el Rayo de Castellón ganó al San Lorenzo por 3-1; en el Municipal de Oropesa, encuentro igualado entre el equipo amarillo y el Vila d’Onda Áridos Mijares, con victoria local por 3-1; y también en el Miquel Soler, el Alqueries --que actuó como local-- recibió al Maradona, con empate a cero en un partido en el que se impusieron las defensas. A continuación el Arrincadeira Serret recibió al Borriol Magnanimus en el mismo escenario, llevándose el encuentro los borriolenses por 0-1 tras un encuentro competido.