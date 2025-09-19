Un 25º aniversario de récord para la Entreparets de Vilafranca

Vilafranca se prepara para vivir su gran fiesta del trail con la Entreparets, una carrera que cumple 25 años y que alcanza su décimo sexta edición bajo esta denominación. Desde su nacimiento, cuando el trazado ascendía hasta el Tamborero con sus 1.764 metros de altitud, la prueba ha evolucionado hasta consolidarse como una de las más emblemáticas del calendario autonómico. Hoy transcurre íntegramente por territorio vilafranquino, en un entorno salvaje lleno de patrimonio.

La edición 2025 pasará a la historia por superar todas las previsiones con cerca de 1.200 inscritos. La prueba reina, con un exigente recorrido de 25 kilómetros y 1.500 metros de desnivel positivo, ha dado un salto notable en participación superando la distancia de 11 kilómetros y puntuable en la categoría Joves de la Lliga de Curses per Muntanya Castelló Nord.

Una carrera clásica que mantiene circuito tradicional y que esconden rincones de gran belleza, que permitirá a los corredores disfrutar de un paisaje único en el interior de la provincia de Castellón. Durante el itinerario los participantes atravesarán tramos salpicados por construcciones de “pedra en sec”, declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial dela Humanidad por la UNESCO, una muestra de la estrecha relación entre la montaña y la huella del hombre.

Una edición de la Entreparets anterior. / Mediterráneo

Serán las 8:30h cuando la carrera más larga del programa tomará la salida; mientras que 10 minutos más tarde, sobre las 8:40h, lo hará la distancia de 11 kilómetros.

Favoritos en la línea de salida

La Entreparets volverá a reunir a algunos de los mejores especialistas del panorama autonómico. En la prueba reina de 25 kilómetros, Cristóbal Adell partirá como referencia en la lucha por mantener el liderazgo de la Lliga Castelló Nord. No se lo pondrán fácil sus principales rivales en la clasificación, Guillem Beltrán y Gerard Morgado, segundo y tercero respectivamente, que llegan con opciones reales de recortar puntos. Tampoco faltará a la cita el vilafranquino Javi Vives, gran conocedordel circuito y que contará con el apoyo de los suyos.

Dos corredoras en la Entreparets. / Mediterráneo

La competición femenina se presenta igualmente apasionante. Isabel Llorach podría dejar sentenciado el circuito con una nueva victoria, aunque tendrá que medirse a un cartel de lujo en el que figuran la corredora local y ganadora de la edición 2024, Alba Lorás; además de Sandra Lafuente y Anna Martínez, que prometen mantener la emoción hasta el final.

Un programa completo para celebrar el 25 aniversario

Durante la tarde del sábado los más pequeños podrán disfrutar de este deporte con la prueba infantil Entrexiquets, que se consolida con dorsales personalizados y medalla finisher para todos los niños. Pero todavía hay más. El domingo a lo largo del circuito habrá animaciones con DJ, batucada y ambientaciones que sorprenderán a todos los participantes. Además, la organización ofrecerá un servicio gratuito de escoleta para niños y niñas mayores de 2 años, situado en la zona de meta y atendido por monitores cualificados. Y como gran novedad, por primera vez en una prueba de la Lliga Nord, se podrá seguir la carrera en directo con retransmisiones desde diferentes puntos, visibles desde la misma meta.