El Nacional de tenis por equipos séniors llena La Plana Sport Castellón

Tras el cierre del Circuito Provincial de Tenis 2025 el pasado fin de semana, las instalaciones de La Plana Sport Castellón se han convertido en sede del IV Campeonato de España Mapfre de tenis por equipos séniors de comunidades autónomas. Una competición de tenis que se está desarrollando en las pistas del club castellonense desde el pasado jueves y que está contando con un gran ambiente, llenando las mismas con la presencia de jugadores y acompañantes todos los días del torneo.

De hecho, son más de 250 los participantes de este campeonato, procedentes de Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Cataluña, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Murcia, Madrid, Asturias, Islas Baleares, Extremadura, Galicia, Navarra, La Rioja y País Vasco. Y todos ellos agrupados por equipos, tanto masculinos como femeninos, para tratar de ir superando las diferentes eliminatorias y pelear por alzarse con el título. Cada eliminatoria consta de tres partidos individuales (+45, +55 y +65) y dos dobles.

Al frente de la organización están Rafa Subinas y Javier como jueces árbitro de la competición, y Jorge Bellés como director del torneo. Tanto ellos como todo el equipo técnico de la Real Federación Española de Tenis (RFET) y de Tenis Drive Academy están trabajando duro para que la competición sea un éxito y los jugadores se encuentren como en casa.

Para ello no les falta servicio médico y de fisioterapia (con María Domínguez y Álex Hijarrubia como médico y fisioterapeuta del torneo, respectivamente), servicio de encordado de raquetas, alojamiento en los hoteles oficiales del torneo y servicio de comidas y cenas en el bar-restaurante de La Plana Sport Castellón. Una estructura profesional a la altura de un campeonato de España que reúne a las mejores raquetas senior y en el que se está viendo un altísimo nivel de juego.

Las finales, el domingo

Después de las primeras jornadas disputadas entre este jueves y este viernes, el sábado 20 se juegan a lo largo de todo el día (en horario de mañana y tarde) las semifinales, mientras que para mañana están previstas las finales, tanto de cuadros de consolación como de cuadros principales.

La instalación abre sus puertas a todos los aficionados que quieran disfrutar de buen tenis en directo y anima a acercarse a presenciar las rondas finales.