El playero Thierry Ndikumwenayo, sin final del 5.000 en el Mundial
El atleta del Facsa-Playas de Castellón se equivocó en la táctica de carrera
R. D .M.
Thierry Ndikumwenayo, siempre penalizado por su velocidad terminal, quedó noveno en la final de 10.000 metros del pasado domingo después de algunos errores tácticos. Días después, salió convencido de que en las semifinales de los 5.000 de este Mundial de atletismo no podía volver a cometer los mismo fallos: necesitaba salir más adelante y con salida por la calle 2, pero finalmente, después de sufrir tres toques en carrera, se descentró y volvió a quedarse muy atrás. El atleta de Castelló , que corre con el Facsa-Playas, terminó decimocuarto (13:47.72) y se quedó fuera de la final.
El pupilo de Lluís Torlà, a quien intentan convencer de que deje la pista para centrarse en las carreras de ruta --los medios maratones como salto previo al maratón--, insiste en que él se ve capaz de ser competitivo en los 5.000 y los 10.000. “Hasta 2028 no pienso dejar la pista”, suelta Ndikumwenayo, que no oculta su tristeza por esta nueva decepción. “Estoy en shock. No me ha salido el resultado que esperaba. Estoy triste. A mí me vendría mejor una carrera rápida porque hay mucha gente veloz al final, y si somos más de 20 en una lenta vamos muy justos. No quiero tirar yo porque luego te pasan como aviones”.
Ndikumwenayo se marcha ahora a Burundi para estar unos días de vacaciones con su mujer y después preparará el cros. Luego vendrá la hora de decidir si sigue en la pista, como él quiere, o empieza a probar con el medio maratón.
