El Amics, a dar un paso más en la Copa España

El Ciutat de Castelló se prepara este domingo 21, a las 12.00 horas, para vivir un partido de altura en la segunda jornada de la Copa de España, en la que el Amics Castelló, actual líder de la competición, recibirá al Class Bàsquet Sant Antoni, segundo clasificado tras la primera jornada disputada.

El conjunto ibicenco inició la Copa con autoridad, imponiéndose a domicilio al Maderas Sorlí Benicarló por 65-90. Un triunfo que reafirma su condición de equipo competitivo y con aspiraciones esta temporada en la Segunda FEB. Bajo la dirección de Josep María Berrocal, el Sant Antoni presenta una plantilla equilibrada, que combina juventud y experiencia, y que destaca por su capacidad física y el talento de sus exteriores. “Posiblemente sea la mejor plantilla de la Segunda FEB, desde luego la más completa y la más larga. Cuentan con jugadores de mucho talento, tamaño y experiencia, además de un muy buen entrenador y un staff de primer nivel”, dijo José Luis Pichel, técnico del Amics.

Pichel (Amics) pretende enganchar con «un buen baloncesto» / AMICS CASTELLÓ

El partido contará, además, con el aliciente de que, a pesar de lo avanzado de la temporada, con una victoria el equipo sellaría de manera matemática su pase a la siguiente ronda de la Copa de España.

Altas y bajas

Para este encuentro, el Amics Castelló contará con la novedad de Sesan Russell, que llegó esta misma semana y ya está listo para debutar, mientras que no podrá disponer de Pedro García debido a unas molestias en su pie derecho.