Attaoui y Marta García, quinto y séptima en el enésimo 'día de la marcha'

España no pudo poner el colofón con otra medalla a un gran sábado en el que María Pérez reinó en los 20 km marcha, Paul McGrath fue tercero y entre Antía Chamosa (séptima) y Diego García (octavo) elevaron el número de finalistas. Mohamed Attaoui acabó quinto en una final de 800 en la que cometió errores tácticos y Marta García se superó con un séptimo puesto en la final de 5.000

Todas las miradas vespertinas estaban puestas en 'Moha' Attaoui, un atleta de 23 años que lleva ya unos cuantos rompiendo moldes con una plata el año pasado en el Europeo de Roma y unos sensacionales 1:42.04. Además, es un prodigio de sencillez y llegaba y tras maravillar con una victoria en su semifinal y una imagen de gran suficiencia.

Sin embargo, cometió errores tácticos en una final durísima. No estuvo lento ni mucho menos (1:42.21), pero no vio bien los huecos. El hispanomarroquí salió en la cola mientras primero el canadiense Marco Arop (23.76 en el 200) y después el keniano Emmanuel Wanyonyi (49.26 en el 400) imponían un ritmo durísimo. Como hizo en 'semis', empezó a progresar, pero por dentro.

Victoria de Wanyonyi, con Attaoui a la derecha (quinto) / AP

Y claro, se vio encerrado y tuvo que tratar de salir a la fuerza con dos toques que le restaron fuerzas en la recta. Allí apretó los dientes y acabó quinto con la segunda mejor marca de su vida (1:42.21), por detrás de Wanyonyi (1:41.86), del argelino Djamel Sedjati que compite siempre de maravilla (1:41.90), de Arop (1:41.95) y del sorprendente irlandés Cian McPhillips (1:42.15).

Oro de Chebet y sensacional Marta García

La keniana Faith Kipyegon falló en los 5.000 en su intento de igualar a la granadina Marta Pérez, al jamaicano Usain Bolt, al estadounidense Carl Lewis y al británico 'Mo' Farah como los únicos atletas capaces de conquistar dos oros individuales en dos Mundiales consecutivos. Le ganó su compatriota y amiga Beatrice Chebet, campeona también en 10.000 metros.

La otra gran protagonista de la final fue Marta García con una sensacional actuación que la llevó a ser séptima (15:01:02), la mejor actuación española de la historia en esta prueba tras las dos platas seguidas de la controvertida palentina Marta Domínguez en Edmonton'01 y en París'03. La discípula de Thomas Dreissigacker nació en León, pero es palentina de adopción.

Las kenianas Chebet y Kipyegon, rivales y grandes amigas / EFE

La medallista de plata en el pasado Europeo sigue creciendo y aún no ha tocado techo con 14:33.40 como récord nacional. Por delante, cruenta batalla fratricida entre dos grandes amigas kenianas como Faith Kipyegon (campeona del 1.500 en su intento por reeditar el doblete de Budapest'23) y Beatrice Chebet, quien ya había reinado en las 25 vueltas.

La italiana Nadia Battocletti (plata en 10.000) lo intentó en la última vuelta y acabó siendo superada en la contrarrecta por las kenianas. Kipyegon mandaba en la recta y ahí pagó el esfuerzo en su quinta carrera en Tokio para ser segunda a 71 centésimas de Chebet (14:54.36) con Battocletti bronce (14:55.52) y la etíope Gudaf Tsegay quinta tras la estadounidense Houlihan.

Hall reina y María Vicente, 12ª

La estadounidense Anna Hall confirmó su favoritismo con un excelente 800 (2:06:08) para lograr el oro en heptatlón tras la plata de hace dos años y el bronce en Eugene'22. A sus 24 años, la de Denver se desquitó de su quinta plaza en los Juegos de París con una victoria clara (6.888 puntos), aunque esta vez se le resistió la barrera de los 7.000 que ya ha superado (7.032).

La fibradísima campeona Anna Hall y la española María Vicente / AP / RFEA

La catalana María Vicente volvió a sentir la magia de la gran competición en el heptatlón cuatro años después por las lesiones y lo hizo a buen nivel, pese a estar corta de entrenamientos. La discípula de Ramón Cid cerró con 44,58 en jabalina y con 2:16.80 en 800 para acabar duodécima con 6.207 puntos, a 97 de su récord nacional que batirá el año que viene si todo va bien.

Volviendo al podio, la irlandesa Kate O'Connor repitió la plata mundialista en pentatlón con una pléyade de marcas personales y récord nacional (6.714 puntos), mientras que el arrojo de la británica Katarina Johnson-Thompson con 2:07:38 en 800 le permitió sumar 6.581 para igualar a la estadounidense Taliyah Brooks y conquistar un bronce compartido.

Kyle Garland tiene 164 puntos de ventaja / EFE

El fornido estadounidense Kyle Garland manda en el decatlón con cinco pruebas disputadas (4.707 puntos) tras sufrir en 400 lisos (48.73), seguido con 4.543 por el campeón universal y europeo bajo techo, el noruego Sander Skotheim. Un gran 400 con 46.46 catapultó al boricua Ayden Owens-Delerme (4.487) en ausencia del campeón olímpico, el también noruego Markus Rooth.

El relevo corto, a la final

El 4x100 femenino es la estrella del macroproyecto federativo 'Plan Nacional de Relevos'. Tras la histórica quinta plaza en los Mundiales de Eugene'23, las españolas lograron el pase a la final al terminar segundas con 42.53 (sextas del global y cerca de los 42.11 del récord nacional) con Esperança Cladera, una excelente Jaël Bestué, Paula Sevilla y Maribel Pérez.

Jaël Bestué, Esperança Cladera, Paula Sevilla y Maribel Pérez / RFEA - SPORTMEDIA

La entrada como primera relevista de la balear Cladera en lugar de Sonia Molina-Prados (habitual en temporadas anteriores) ha sentado muy bien al cuarteto. Lástima que a Maribel Pérez le está costando en este final de curso... ¿qué tal dar una oportunidad en la final a la campeona nacional del hectómetro, Aitana Rodrigo?

La que dio la de arena en el relevo corto fue Jamaica pese a contar con el campeón del hectómetro (Oblique Seville) y con el subcampeón (Kishane Thompson), quien no consiguió recibir la última posta de Forde. El favoritismo recae en Estados Unidos, que reservó a Bednarek, Lindsey y Lyles para ser segundo en 'semis' (37.98). Y Gran Bretaña falló en una entrega.

Más de cuatro meses después de reinar en los World Relays, España quedó fuera de la final en 4x400 femenino pese a competir muy bien con Eva Santidrián, Carmen Avilés, la debutante Ana Prieto en lugar de Paula Sevilla y Blanca Hervás. Jamaica ganó la carrera (3:22.77) y las españolas fueron quintas con 3:24.76 (segunda marca de siempre, rozando el récord nacional, 3:24.13).

La remontada de Blanca Hervás no tuvo premio / RFEA - SPORTMEDIA

Había que esperar a los tiempos y no pudo ser. La sensacional última posta de Amandine Brossier permitió a Francia ser cuarta en su serie con 3:24.33 y dejar fuera a España por 43 centésimas. El triunfo fue para las estadounidenses con 3:22.53, quienes tratarán de solventar con un oro el desastre absoluto de sus compañeros masculinos.

El atletismo también son matemáticas y los responsables del 4x400 estadounidense masculino suspendieron tanto con sus cálculos, que les costó la eliminación el reservar a Jacory Patterson, a Khaleb McRae y a Vernon Norwood. La errática segunda entrega fue su 'Vietnam' y los norteamericanos, 19 veces campeones olímpicos y 12 del mundo, fueron sextos con 3:01.06.

Schilder, oro en la sexta ronda

La final femenina de peso ofreció una vibrante última ronda que agitó de manera decisiva las posiciones de podio con Jessica Schilder como gran protagonista. La neerlandesa, gran derrotada de la final olímpica (sexta), dio un paso adelante en el último lanzamiento para pasar de la quinta plaza a la primera con 20,29 metros.

Jessica Schilder celebra su victoria en lanzamiento de peso / AP

Plata mundialista bajo techo este año en Nanking, Schilder arrebató el oro a la estadounidense Chase Jackson (Ealey de soltera). La campeona de las dos últimas ediciones escaló a la plata en la última ronda (20,21) y ambas relegaron al bronce a la líder tras la quinta serie, la neozelandesa Maddi Wesche (20,06). La alemana Yemisi Ogunleye, oro en París'24, fue 6ª (19,33).

¿Y qué decir de la ecuatoriana Yuleisy Angulo en jabalina? Llegaba con 62,33, hizo récord nacional en la calificación (63,25) y lo destrozó en la final con 65,12 para lograr el cuarto oro para su país (el gran Jefferson Pérez tiene tres), la séptima medalla en unos Mundiales y la primera fuera de la marcha. Anete Sietina fue plata con 64,64 y Mackenzie Little cerró el podio con 63,58.