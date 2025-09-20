El Fustecma NBF aspira a alzar la Lliga Valenciana

Después de proclamarse al campeón de la Lliga Valenciana Primera FEB, la Lliga Valenciana Femenina de baloncesto coge el testigo en Calpe, la ciudad que está albergando de nuevo este año todas las finales en categorías nacionales. Y hasta allí se ha desplazado el Fustecma Nou Bàsquet Femení que, junto al Picken Claret, son los protagonistas de esta edición, reeditando la final de 2022 en la que el conjunto castellonense sumaba la que era su segunda Lliga Valenciana de forma consecutiva.

Desde entonces, las jugadoras que dirige Jaume Tormo han tenido presencia en la final pero en ambas ocasiones se vieron superadas por el Nou Bàsquet Paterna. Esta temporada, en la edición de 2025, Fustecma NBF Castelló, que volverá a militar en la LF Challenge, tendrá por tanto la oportunidad de lograr su tercer título autonómico, aunque delante encontrará la oposición de un Picken Claret (Liga Femenina 2) dispuesto a intentar aprovechar su oportunidad y llevarse el trofeo de campeón por primera vez.

El choque arranca a las 19.00 horas.