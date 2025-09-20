El Fustecma NBF Castelló reina en la Lliga Valenciana (70-59)

El Fustecma NBF Castelló sumó este sábado en Calpe su tercer título de la Lliga Valenciana tras derrotar en la final al Picken Claret (75-59). Las castellonenses que dirige Jaume Tormo impusieron su ley con Aina Ferri como MVP de la cita.

El conjunto castellonense se llevó el título en 2021 y 2022 y repite ahora con el primer torneo oficial de la temporada, que augura muy buenas vibraciones para afrontar el reto de la campaña.

La igualdad en la pista duró lo que duró la primera mitad. Picken Claret (de Liga F2) no se arrugó por enfrentarse a un Fustecma NBF Castelló consolidado en LF Challenge y salió a por todas sobre el parqué del Pabellón Domingo Crespo de Calpe. El resultado al término del primer y segundo cuarto del choque (21-19 y 36-35) dejaban patente que iba a ser uno de los títulos más disputados de las últimas ediciones.

Despegue en la segunda mitad

Tras el descanso, el equipo de Jaume Tormo trató de subir las revoluciones del encuentro para despegarse en el marcador, y aunque Picken Claret supo contener ese empuje del rival durante el tercer cuarto, el paso de los minutos jugó a favor del conjunto castellonense, que solo tuvo que conservar su ventaja en los instantes finales del choque para volver a coronarse por tercera vez campeón de la Lliga Valenciana Femenina.

Las castellonenses manejaron con solvencia los intentos de remontada de las rivales para asegurar un triunfo que endulza el inicio del curso. Al término de la final llegó el turno de la merecida celebración. En la entrega del trofeo no faltó la presidenta del Fusctecma NBF, Lola Valls, presente en el pabellón de Calpe, que está acogiendo durante estos días las finales de la Lliga Valenciana en las diferentes categorías del basket.