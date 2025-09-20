Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Maderas Sorlí Benicarló se juega sus opciones en la Copa España

El equipo del Baix Maestrat se mide al Homs UE Mataró en el Palau d’Esports Josep Mora (19.00 horas)

Sergio Lamúa, entrenador del Maderas Sorlí Benicarló.

Sergio Lamúa, entrenador del Maderas Sorlí Benicarló. / Eloy Cerdá

Eloy Cerdá

Benicarló

El Maderas Sorlí Benicarló afronta este fin de semana la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa España de baloncesto. Juega contra el Homs U.E. Mataró en el Palau d’Esports Josep Mora de la localidad catalana, empezando a las 19.00 horas de este sábado.

Los benicarlandos perdieron 65-90 en el primer partido contra el Class Bàsquet Sant Antoni tras una mala primera parte. Hubo mejoría en la segunda y también se fue el martes de Calpe con buenas sensaciones pese a perder la final de la Lliga Valenciana contra el HLA Alicante, equipo de categoría superior.

Los de Sergio Lamua necesitan vencer en Mataró para seguir teniendo opciones de pasar ronda terminando entre los 15 mejores clasificados de la tabla unificada, que incluye a los 28 equipos que participan en la fase de grupos, tras la disputa de las tres jornadas.

El Mataró, que perdió con el Amics Castelló 89-62, tiene el mismo propósito que el Benicarló para no quedarse sin opciones de pasar a la ronda de dieciseisavos de final.

