Orpesa se alza como referente mundial del triatlón de élite
Lucy Charles-Barclay firma la victoria en la femenina y Wilde se corona en la masculina
La playa de Les Amplàries acogió este sábado una jornada histórica con la celebración del T100 Triathlon World Tour, que situó a Orpesa en el epicentro internacional de este deporte y reunió a miles de espectadores en el litoral castellonense.
La prueba femenina dejó la imagen del día con un podio completamente británico. Lucy Charles-Barclay se impuso con autoridad tras dominar los dos kilómetros de natación, 80 de ciclismo y 18 de carrera a pie de la distancia PTO 100km. La acompañaron en el podio sus compatriotas Kate Waugh, segunda, y Jess Learmonth, que completó el triplete.
En categoría masculina, la emoción se mantuvo hasta el final. El neozelandés Hayden Wilde firmó la victoria en una carrera vibrante, seguido de Rico Bogen y Jelle Geens, que completaron el podio tras una pugna que mantuvo en vilo a los aficionados.
Entrega de premios
La ceremonia de entrega de premios, celebrada a pie de playa, reunió a autoridades locales y representantes de la Federación Española de Triatlón en un ambiente de gran espíritu deportivo.
La retransmisión internacional llevó las imágenes de Orpesa a millones de hogares, consolidando al municipio como destino de turismo deportivo de primer nivel. El éxito de esta primera edición abre la puerta a nuevas colaboraciones y refuerza la apuesta local por los grandes eventos internacionales.
La concejala del área de Deportes, Sonia Bellés, agradeció el esfuerzo de organizadores, voluntarios y vecinos. «Ha sido un orgullo acoger a los mejores triatletas del mundo y demostrar, una vez más, que Orpesa es un referente en la organización de eventos deportivos de máximo nivel».
