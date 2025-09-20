El piloto de motos de Càlig, Alfredo Pellicer, rumbo al Rali de Portugal

El piloto de Càlig, Alfredo Pellicer Cardellat, participará del 22 al 28 de septiembre en el BP Ultimate Rally Raid Portugal, prueba puntuable para el Campeonato del Mundo de Rally Raid (W2RC).

Pellicer, de 21 años, acumula ya varios logros en el ámbito del enduro: fue Campeón de España de Enduro 125cc en 2023, campeón autonómico en la Comunidad Valenciana y en Cataluña, y en 2024 se proclamó subcampeón de España en la categoría Junior Open.

En esta competición formará parte del equipo Xraids Experience y competirá con una KTM 450 Rally.

El recorrido

El rally se desarrollará a lo largo de 2.400 kilómetros, con un total de cinco etapas y un prólogo inicial:

• 23 de septiembre – Prólogo y salida ceremonial en Grândola.

• Etapa 1 (24/09): Grândola – sur de Portugal.

• Etapa 2 (25/09): transición hacia Badajoz (España).

• Etapa 3 (26/09): bucle en Villafranca de los Barros (Extremadura).

• Etapa 4 (27/09): regreso a Portugal por Évora y Mourão.

• Etapa 5 (28/09): tramo final con llegada y podio en Lisboa.

El BP Ultimate Rally Raid Portugal, organizado por el Automóvel Club de Portugal (ACP), ocupa la cuarta posición del calendario W2RC 2025, siendo la única prueba disputada en territorio europeo. El calendario mundial incluye también el Dakar (Arabia Saudí), el Abu Dhabi Desert Challenge (EAU), el South African Safari Rally (Sudáfrica) y el Rallye du Maroc (Marruecos).

Alfredo Pellicer. / Mediterráneo

“Es un orgullo poder participar en una prueba del Campeonato del Mundo y hacerlo junto a un equipo como Xraids Experience. Afronto este reto con muchas ganas de seguir aprendiendo y sumando experiencia en el rally raid”, señaló el piloto castellonense antes de viajar a Portugal.