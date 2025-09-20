Victoria del Maderas Sorlí para seguir con opciones en Copa España (54-62)

El Maderas Sorlí Benicarló se impuso al Homs Mataró (54-62) en el pabellón Josep Mora de la localidad catalana que le mantiene con vida para pasar la fase de grupos de la Copa España.

No fue un partido vistoso. Las defensas se impusieron a los ataques y la anotación a lo largo de los periodos fue bastante baja. El primero tuvo un marcador de 8-13. El Benicarló consiguió en todo momento estar por delante en el electrónico y llegó al descanso 7 puntos arriba (21-28).

Muy poco cambió el duelo en la segunda parte. El tercer parcial fue de 15-16 para llegar al último periodo con el resultado de 36-44. Los jugadores rojillos supieron mantener esa diferencia contrarrestando los ataques locales. Ambos equipos lograron 18 puntos en los últimos diez minutos para dejar el resultado en 54-62 que dio el triunfo al del Baix Maestrat.

Ukawuba fue el mejor jugador del Benicarló con 19 puntos y mismo registro de valoración.