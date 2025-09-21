Broche de oro al Campeonato de España de tenis en La Plana Sport Castellón

Castellón disfrutó con el IV Campeonato de España Mapfre de tenis por equipos séniors de comunidades autónomas. El evento, que comenzó el miércoles en La Plana Sport Castellón, acogió a jugadores veteranos de toda España y celebró este domingo las finales. En categoría masculina venció el equipo de la federación catalana y en femenina se impuso el de la madrileña.

Más de 250 tenistas demostraron esfuerzo, compañerismo y un gran nivel de juego, creando un inmejorable ambiente en cada una de las jornadas. También fuera de las pistas se ha vivido con expectación este campeonato y han sido muchos los aficionados al tenis que han seguido el día a día de la competición y que no han querido perderse la jornada decisiva.

En el cuadro masculino de la competición, la federación catalana se impuso a la balear en la final. En el tercer y cuarto puesto, el equipo madrileño superó al murciano. Además, en la final de consolación, la federación andaluza doblegó a la aragonesa.

Por su parte, en la categoría femenina, el equipo de la federación madrileña superó al balear en una emocionante final. El tercer lugar fue para la federación catalana, que venció a la andaluza. Asimismo, en la final femenina de consolación, la federación asturiana ganó a la aragonesa.

El equipo de la federación madrileña ganó en la categoría femenina. / La Plana Sport

La entrega de trofeos se realizó de la mano de Antonio Ferragut, presidente del comité de veteranos de la Real Federación Española de Tenis (RFET) y Paco Vicent, vicepresidente de la RFET y presidente de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana (FTCV).

No faltaron el director del torneo Jorge Bellés, los jueces árbitro Javi Tomás y Rafa Subinas, así como el equipo de la organización, entre ellos Silvia Guitart, coordinadora de eventos de la RFET.