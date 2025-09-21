Broche de oro al Campeonato de España de tenis en La Plana Sport Castellón
Los mejores tenistas veteranos de todo el país brillan en una cita con más de 250 jugadores
Los equipos de Cataluña y Madrid se imponen en las finales del IV Campeonato de España Mapfre de tenis por equipos séniors
Castellón disfrutó con el IV Campeonato de España Mapfre de tenis por equipos séniors de comunidades autónomas. El evento, que comenzó el miércoles en La Plana Sport Castellón, acogió a jugadores veteranos de toda España y celebró este domingo las finales. En categoría masculina venció el equipo de la federación catalana y en femenina se impuso el de la madrileña.
Más de 250 tenistas demostraron esfuerzo, compañerismo y un gran nivel de juego, creando un inmejorable ambiente en cada una de las jornadas. También fuera de las pistas se ha vivido con expectación este campeonato y han sido muchos los aficionados al tenis que han seguido el día a día de la competición y que no han querido perderse la jornada decisiva.
En el cuadro masculino de la competición, la federación catalana se impuso a la balear en la final. En el tercer y cuarto puesto, el equipo madrileño superó al murciano. Además, en la final de consolación, la federación andaluza doblegó a la aragonesa.
Más resultados
Por su parte, en la categoría femenina, el equipo de la federación madrileña superó al balear en una emocionante final. El tercer lugar fue para la federación catalana, que venció a la andaluza. Asimismo, en la final femenina de consolación, la federación asturiana ganó a la aragonesa.
La entrega de trofeos se realizó de la mano de Antonio Ferragut, presidente del comité de veteranos de la Real Federación Española de Tenis (RFET) y Paco Vicent, vicepresidente de la RFET y presidente de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana (FTCV).
No faltaron el director del torneo Jorge Bellés, los jueces árbitro Javi Tomás y Rafa Subinas, así como el equipo de la organización, entre ellos Silvia Guitart, coordinadora de eventos de la RFET.
- Un agricultor de Castellón, salvado por la Justicia tras arruinarse debido al cambio en una subvención
- Aemet eleva a naranja la alerta por lluvias en una zona de Castellón
- La Guardia Civil destapa la producción de una variedad de alcachofa protegida en Vinaròs
- El Grau de Castelló amanece con un cromlech megalítico
- Una orquesta traerá a un pueblo de Castellón el escenario más grande de España: tendrá 42 metros
- Un hombre apuñalado en la Vilavella acaba implicado en una segunda pelea
- ¿Cómo puedes beneficiarte de descuentos en la tasa de basuras de Castelló?
- Peñíscola abrirá gratis el castillo del Papa Luna en el Día del Turismo: los detalles