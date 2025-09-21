Tercera Federación: Domingo redondo con triunfos para el Villarreal C, Roda y Soneja

Si el sábado el Vall de Uxó arrancaba un punto in extremis en su visita al campo del Crevillente, este domingo los tres provinciales que saltaron al césped consiguieron ganar sus respectivos encuentros. El Villarreal C derrotó con goleada a un Jove Español (4-0) que jugó mucho tiempo con diez futbolistas. El Roda, con oficio, asaltó el campo del Ontinyent 1931 (1-2) y finalmente el Soneja pudo estrenar su casillero de victorias tras superar al Utiel en El Arco (2-0).

El central madrileño Daniel Rodríguez 'Patas' recibe la felicitación de Cantero y de Fofana. / Juan Francisco Roca

El filial del Villarreal C, que está exhibiendo muy buenas maneras, se impuso con claridad al Jove Español por 4-0, tres de ellos llegaron en la primera parte. Tras el descanso, con los cambios, quizá faltó algo de juego más colectivo y sobraron algunas individualidades. Pero victoria clara y amplia para los muchachos de David Cifuentes.

El sobrio central madrileño Daniel Rodríguez ‘Patas’ abrió el marcador en el minuto 11 con un buen cabezazo a centro de Nizar El Jmili. Llega tres goles en tres partidos, y los tres de cabeza. Un extraordinario zaguero, y muy joven. El segundo tanto fue una obra de arte, para ver repetido de Nizar El Jmili, en acción individual. El 3-0, en el minuto 44 de Douga Fofana, fue premio a su insistencia.

Nizar El Jmili anotó un gran gol y recibe el abrazo de Manfa Keita y de Nicolás Barattucci. / Juan Francisco Roca

En la segunda parte, repitió Douga Fofana de tiro raso sólo ante el portero visitante. Luego llegaron los cambios y cada uno hizo la guerra por su cuenta. Un extraordinario César Bonafé envió un balón al palo en el minuto 66 y después perdonó de nuevo el 5-0 para un Villarreal C que ha arrancado como un cañón.

El Roda no falló

Ganar en El Clariano no es tarea fácil, pero el Roda logró arrancar la victoria en el feudo de un rocoso Ontinyent 1931 que se metió en el partido en la recta final del partido. Los vila-realenses de Miguel Ángel Muñoz firmaron el 0-1 en el minuto 35 por mediación de su delantero porteño Adrián Morón, jugador que se lesionó en el minuto 40 y tuvo que ser sustituido.

David Marzá persigue a un futbolista del Ontinyent, en el partido de este domingo. / CF Ontinyent 1931

En la segunda mitad el joven mediocentro David Marzá hizo subir en 0-2 cuando se disputaba el minuto 80. Parecía una victoria más o menos holgada, pero luego llegó en gol de Pedro Sempere en el minuto 82 que le dio toda la emoción del mundo al partido. Incluso se le invalidó un gol al equipo local por fuera de juego.

Primera del Soneja

A la tercera fua la vencida y tras dos derrotas el conjunto de Carlos Ortí pudo celebrar el primer triunfo de la temporada. Fue en El Arco frente al Utiel. Un encuentro que se decidió en la segunda parte. Víctor Juliá firmó el 1-0 en el minuto 70. Luego, Rulo, de falta directa, anotó el 2-0 en el minuto 99, para certificar que los tres puntos se quedaran en casa.

En la jornada del sábado el Vall de Uxó empató en su visita al Enrique Miralles frente al Crevillente (1-1). Álex Blanco, en el minuto 56, adelantó a los alicantinos y en el 90 Adrián Domínguez le dio el punto a los valleros.