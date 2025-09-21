División Honor Juvenil: Jornada negra para los tres equipos provinciales con tres derrotas

Jornada para olvidar para los tres representantes provinciales de División de Honor juvenil. Si el sábado por la tarde cayeron derrotados tantos el Castellón como el Roda, este domingo el Villarreal de Pepe Reina tropezó en su visita al feudo del Levante (2-0) y sólo ha conseguido sumar uno de los seis puntos posibles. Tocará centrarse de cara al próximo partido.

Y es que el conjunto vila-realense se había convertido en la única esperanza para los equipos provinciales, tras las dos derrotas el sábado. Pero no pudo ser y un buen Levante le supo mojar la oreja al conjunto de la Plana, el cual continúa sin saborear ninguna victoria.

El Castellón empezó mal el partido y acabó perdiendo en casa ante UCAM Murcia. / Academia del CD Castellón

Los levantinistas marcaron en el minuto 12 de penalti, a cargo de Alexi Enríquez, y en la segunda parte Manu Usedo formó el 2-0 en el 72. El Villarreal jugó con Eduard Mihai; Mark Pla (Serigne Ndiaye), Sergio Barreda (Mauro Costa), Manu Portela (Dani Reyes), Seydou Llopis, Moussa Diallo, Julio Arjona, Bilal Errahaly, Iker Abad (Aran Vidal), Álvaro Alcaide (Keyner Ron) y Moussa Traoré.

En la jornada del sábado cayeron derrotados el Castellón, en casa frente al UCAM Murcia (1-2) y el Roda en su visita al feudo del Alboraya (2-1). Los gualdinegros acabaron el encuentro con dos futbolistas menos, ya que el colegiado expulsó a Juanma Borrego por roja directa en el minuto 71 y por doble amarilla a Lucas Pilili, con el tiempo ya cumplido (min. 92).

Un Castellón espeso

El equipo albinegro de Albert Milà siempre estuvo muy incómodo en el campo ante un UCAM Murcia al que le vino bien marcar pronto y después jugar muchos minutos con la desesperación de un Castellón que acabó extenuado, pero con una derrota por 1-2 en las instalaciones de Gaetà Huguet.

Fran Santamaría anotó el único gol del Castellón: dos partidos, tres goles suma. / Academia del CD Castellón

Los murcianos anotaron primero con el gol de Iker Cavas (min. 4), empataron los castellonenses por mediación de Fran Santamaría (min. 17) y finalmente repitió Iker Vacas para el 1-2 (min. 75). El Castellón formó con Jorge Valverde; Alexis Mejía, José Nadal (Miquel García), Javi Guerra (Julián Rodríguez), Pablo Ortiz (Dani Moros), Fran Santamaría, Albert Albiol, Álex Biosca, Axel Pérez, Joan Galán (Aaron Santos) e Idowo Agaen (Antonio Guerra).

El juvenil del Roda perdonó mucho ante el Alboraya y acabó perdiendo. / CD Roda

Y Roda intenso

Tampoco pudo sacar nada positivo el Roda de su visita al campo del Alboraya (2-1), a pesar de las ocasiones creadas y no aprovechadas. Gilbert Civera firmó el 1-0 en el minuto 50; empataron los vila-realenses de penalti en el minuto 64 por mediación de Raúl García y también de penalti Marcos Contreras hizo el 2-1 final. El Roda jugó con Bikendi Reig; Hugo García (Mario Barella), Mauro Bou, Ion Robert Precup (José Gil), Saúl Rodríguez, Welle Babacar (Diego García), Jorge Carrasco (Joel Soriano), Michael Romero (Diego Vázquez), Juanma Borrero, Raúl García y Lucas Pilili.