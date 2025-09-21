Lliga Comunitat: Grandes triunfos los arrancados por el Almazora y el Onda lejos de casa
De la jornada de sábado destacó la victoria de L’Alcora ante el Requena (0-4)
Los almassorenses se impusieron al Patacona con un tempranero gol de Moliner
El Onda fue muy superior al Promesas Sueca y se llegó los tres puntos a casa
La jornada dominical fue vital para el Almazora y el Onda que saldaron con triunfo sus compromisos lejos de casa. En el caso de los almassorenses estos asaltaron el municipal Antonio Puchades de Sueca gracias con un tempranero gol de Raúl Moliner (minuto 1). Un triunfo muy importante para una escuadra joven que esta temporada deberá asumir el reto de dejar al equipo lo más arriba posible.
También ganó el Onda. Los de la Plana Baixa ganaron en el campo Antonio Puchades de Sueca (0-3) gracias a los goles de Carlos Soriano, en la primera parte, y de Sergio Cuesta y Bruno Giner en la segunda. Los dos primeros goles fueron anotados desde los once metros.
Jornada sabatina
Pues pocas cosas se pueden destacar de los encuentros que fueron adelantados a la jornada del sábado por la tarde. De los cuatro provinciales que participaron solo ganó L’Alcora de Camilo Santos. Y ganó bien ganado en el campo del Requena (0-4), gracias a los goles de Óscar Piñón (dos), Robert García y Juan Enrique Pelerán. Aún no se había cumplido el primer minuto del duelo cuando Piñón batió la portería del conjunto valenciano.
Por lo demás, tres derrotas. La más contundente la del Nou Jove/Ripollés en su visita al Tavernes por un contundente 4-0, con tres goles de Jorge Seral y uno de Enrik Martínez. Dolorosa fue la derrota del Alqueries en su visita al Ribarroja (2-1), tras adelantarse en el marcador con el gol de Álex Molés.
Finalmente, en el que para muchos era el partido de la jornada, el Burriana cayó en su visita al Acero en El Fornás (2-0). Fue un choque igualado, pero se decantó para los del Puerto de Sagunto porque estuvieron más efectivos. Luis Rodríguez y Roberto Fernández anotaron los goles locales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un agricultor de Castellón, salvado por la Justicia tras arruinarse debido al cambio en una subvención
- Aemet eleva a naranja la alerta por lluvias en una zona de Castellón
- La Guardia Civil destapa la producción de una variedad de alcachofa protegida en Vinaròs
- El Grau de Castelló amanece con un cromlech megalítico
- ¿Cómo puedes beneficiarte de descuentos en la tasa de basuras de Castelló?
- Un hombre apuñalado en la Vilavella acaba implicado en una segunda pelea
- Una orquesta traerá a un pueblo de Castellón el escenario más grande de España: tendrá 42 metros
- Peñíscola abrirá gratis el castillo del Papa Luna en el Día del Turismo: los detalles