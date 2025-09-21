Lliga Comunitat: Grandes triunfos los arrancados por el Almazora y el Onda lejos de casa

La jornada dominical fue vital para el Almazora y el Onda que saldaron con triunfo sus compromisos lejos de casa. En el caso de los almassorenses estos asaltaron el municipal Antonio Puchades de Sueca gracias con un tempranero gol de Raúl Moliner (minuto 1). Un triunfo muy importante para una escuadra joven que esta temporada deberá asumir el reto de dejar al equipo lo más arriba posible.

También ganó el Onda. Los de la Plana Baixa ganaron en el campo Antonio Puchades de Sueca (0-3) gracias a los goles de Carlos Soriano, en la primera parte, y de Sergio Cuesta y Bruno Giner en la segunda. Los dos primeros goles fueron anotados desde los once metros.

Jornada sabatina

Pues pocas cosas se pueden destacar de los encuentros que fueron adelantados a la jornada del sábado por la tarde. De los cuatro provinciales que participaron solo ganó L’Alcora de Camilo Santos. Y ganó bien ganado en el campo del Requena (0-4), gracias a los goles de Óscar Piñón (dos), Robert García y Juan Enrique Pelerán. Aún no se había cumplido el primer minuto del duelo cuando Piñón batió la portería del conjunto valenciano.

Contundente la victoria que cosechó L'Alcora en su salida al campo del Requena. / CD L'Alcora

Por lo demás, tres derrotas. La más contundente la del Nou Jove/Ripollés en su visita al Tavernes por un contundente 4-0, con tres goles de Jorge Seral y uno de Enrik Martínez. Dolorosa fue la derrota del Alqueries en su visita al Ribarroja (2-1), tras adelantarse en el marcador con el gol de Álex Molés.

Finalmente, en el que para muchos era el partido de la jornada, el Burriana cayó en su visita al Acero en El Fornás (2-0). Fue un choque igualado, pero se decantó para los del Puerto de Sagunto porque estuvieron más efectivos. Luis Rodríguez y Roberto Fernández anotaron los goles locales.