Arianda Edo brilla en el Mundial de Singapur de natación adaptada

Sigue cosechando éxitos. Ariadna Edo es la única deportista provincial que se encuentra en Singapur, donde participa hasta el próximo 27 de septiembre en los Mundiales de natación adaptada.

La nadadora del CN Castalia-Castellón tenía previsto tomar la salida en seis pruebas como miembro de la selección española de natación adaptada. En la jornada del debut, la nadadora de Castelló se estrenó en el 100 mariposa de la categoría S13 (personas con discapacidad visual), logrando una meritoria séptima plaza, con un tiempo de 1:08.23.

La nadadora adaptada castellonense Ariadna Edo. / Comité Paralímpico Español

En su segunda competición, en el 100 mariposa S12 (discapacidad visual grave), Ariadna no ha conseguido clasificarse para la final en esta prueba al realizar un tiempo de 1:26.01. En dicha modalidad, su compañera de selección María Delgado logró la medalla de oro con 1:06.62 minutos.

Próximas pruebas del Mundial

A la deportista de la capital de la Plana le quedan en su particular calendario los 100 braza, los 100 libres, los 400 libres y los 200 estilos, en los que tratará de obtener la mejor marca posible en la piscina del Centro Acuático OBC, donde compiten más de 580 atletas de 75 países. Ariadna Edo es una de las deportistas adaptadas más laureadas de la natación española y la estandarte provincial en dicha modalidad deportiva..