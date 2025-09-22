Semana de grandes derbis en el deporte de la provincia de Castellón

El deporte de Castellón llega esta semana con dos derbis de nivel entre cuatro de los principales representantes provinciales. Los escenarios, el pabellón Ciutat de Castelló de la capital de la Plana y el Polideportivo Municipal de Benicarló, donde el fútbol sala y el baloncesto tomarán el protagonismo a lo largo de los próximos días.

Los primeros en abrir batalla serán los dos representantes provinciales de fútbol sala con motivo de la disputa de una nueva jornada de la Supercopa Comunitat FFCV en el grupo A. El Bisontes-Playas de Castellón FS recibirá este miércoles ante su afición al Servigroup Peñíscola a partir de las 20.30 horas, en partido correspondiente a la fase de grupos de la competición autonómica en el grupo A.

Santi Valladares, ante el arranque de la temporada 2025/26 en el Servigroup Peñíscola. / Eloy Cerdá

Diferencia de categoría

Los castellonenses, de Segunda B, tratarán de dar la sorpresa ante el todopoderoso conjunto del Baix Maestrat, campeón de la fase regular en Primera el curso pasado, y que lidera actualmente la clasificación de la Supercopa Comunitat con 3 puntos por delante del Mislata FS (3) y del propio Bisontes Castellón (0).

Los peñiscolanos se impusieron por 1-11 a los valencianos, mientras que los jugadores del conjunto de Mislata golearon por 5-1 al Bisontes Castellón.

José Escrich, entrenador del Bisontes Castellón. / MANOLO NEBOT ROCHERA

A la Final Four de la Supercopa Comunitat accederán el primero clasificado de cada uno de los tres grupos establecidos, así como el mejor segundo. Los otros dos grupos están actualmente liderados por Levante con seis puntos (grupo A) por delante del Ye Falky (3) y el Picassent (0), y por el Alzira (4 puntos), que supera al Sporting La Nucia (2) y al Colegio El Pilar (1).

Pichel (d), entrenador del Amics Castelló. / AMICS CASTELLÓ

Sigue la Copa España

Con el derbi de fútbol sala superado este miércoles, el siguiente duelo provincial de la semana llegará el domingo (18.00 horas). Será en el Municipal de Benicarló con motivo de la disputa de la jornada 3 en el grupo F de la fase de grupos de la novedosa Copa España, en la que el Maderas Sorlí y el Amics Castelló, compañeros esta temporada 2025/26 en Segunda FEB, probarán su nivel en la cancha.

Tanto benicarlandos como castellonenses han de acabar entre los 15 primeros para meterse en las eliminatorias por el título, que se celebrarán a partir del mes de octubre. El Maderas Sorlí llega a este derbi provincial en la 20ª posición de la clasificación que conforman los 28 equipos participantes, si bien el equipo de José Luis Pichel es actualmente noveno en la tabla.