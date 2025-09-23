¿Te gusta el tenis playa? Tienes una cita en Castelló del 3 al 5 de octubre

Castelló sigue inmersa en un año de mucho deporte. Cada fin de semana hay una competición o campeonato que reúne a cientos de deportistas en la capital de la Plana y el primer fin de semana de octubre no será una excepción. El litoral castellonense, concretamente la playa del Gurugú, volverá a convertirse en punto de referencia del deporte nacional con la celebración del Campeonato de España por Equipos Absolutos de Tenis Playa, con la participación de 30 equipos procedentes de toda España y más de 400 deportistas.

«Este evento es un reflejo de la apuesta constante que estamos haciendo desde el Ayuntamiento por la organización de grandes competiciones deportiva. De hecho, vamos a cerrar 2025 con más de 180 eventos organizados, y lo hacemos con un objetivo claro: que Castellón se consolide como capital del deporte a nivel nacional», explicó en la presentación del campeonato la concejala de Deportes, Maica Hurtado, quien estuvo acompañada por Carles Vicens, coordinador de tenis playa de la Real Federación Española de Tenis (RFET); y Nacho Sancho, presidente del Club Castellón Arena, entidad organizadora de este Nacional por Equipos Absolutos.

Deporte y turismo

«El binomio turismo-deporte sigue demostrando su potencial. Eventos como este no solo posicionan a Castellón como referente deportivo, sino que dinamizan la economía local en temporada media», añadió Hurtado.

Por su parte, Carles Vicens, quiso ensalzar el papel del consistorio castellonense en la promoción del deporte, mientras que Nacho Sancho, manifestó que estaban «encantados de que en esta edición hayamos alcanzado los 30 equipos participantes. Este crecimiento se debe, en gran parte, a las magníficas playas de Castellón. La gente viene con ganas de disfrutar no solo del torneo que se celebra el primer fin de semana de octubre, sino también del clima, el entorno y todo lo que esta ciudad ofrece a sus visitantes».

La organización estima un impacto positivo de este Nacional de tenis playa en sectores como la hostelería, el comercio y el alojamiento, gracias a la llegada de participantes y sus familias durante los tres días que durará la competición.