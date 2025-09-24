Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Real Madrid-Barcelona en el Bernabéu se jugará el domingo 26 de octubre a las 16:15

Será el partido más destacado de la 10ª jornada de Liga y se podrá ver a través de la plataforma DAZN

El Real Madrid-Barça es el partido que más atrae a los consumidores de fútbol pirata.

El Real Madrid-Barça es el partido que más atrae a los consumidores de fútbol pirata. / Valentí Enrich

Fermín de la Calle

Madrid

El primer clásico de la temporada ya tiene fecha. Real Madrid y Barcelona se medirán el próximo domingo 26 de octubre a las 16:15 horas en el Santiago Bernabéu. El partido más destacado de la 10ª jornada de Liga se podrá ver a través de la plataforma DAZN.

Los dos equipos son los más destacados en la clasificación hasta el momento en la competición doméstica. Los Xabi Alonso son líderes y los de Hansi Flick ocupan la segunda plaza en la tabla. Mientras los madrileños cuentan sus seis partidos por victorias, con 18 puntos de 18 posibles, los azulgranas suman 13 puntos de 15, con un partido, que disputarán este jueves al Oviedo en el Tartiere (21:30).

