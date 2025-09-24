El Maderas Sorlí y el Amics rendirán homenaje a un jugador franquicia en la Copa España

El derbi provincial que el domingo enfrenta al Maderas Sorlí Benicarló y el Amics Castelló, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos de la Copa España (18.00 horas), no solo será especial por ver a los dos equipos provinciales en liza sino también porque se rendirá un merecido homenaje al exjugador Joel Sabaté. El benicarlando, que ha pasado por las filas de ambas entidades durante el grueso de su carrera (también jugó en el Almansa), decidió colgar las botas esta temporada por motivos personales y profesionales, y ambos clubs reconocerán ante sus familiares y amigos su trayectoria deportiva antes del inicio del choque en el Municipal de Benicarló.

Joel Sabaté empezó a jugar a baloncesto cuando tenía tres años en el club de su pueblo, el Club Baloncesto Benicarló, y con 12 dio el salto al Amics Castelló para llegar a jugar durante tres temporadas con el primer equipo en LEB Oro. El benicarlando ha sido uno de los referentes del baloncesto del Baix Maestrat en toda su historia, uno de los jugadores que ha llegado más lejos a nivel profesional, por lo que ha supuesto un orgullo para el baloncesto provincial y para el deporte benicarlando en concreto.

De este modo, el exjugador recibirá un sentido homenaje por parte de los dos clubes que lo vieron crecer, formarse y llegar a cotas que cuando era un niño nunca imaginó. Su homenaje será justo antes de arrancar el duelo de la Copa España.