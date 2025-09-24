El pádel más solidario llega a Castelló de la mano de la gaiata Sequiol
La Plana Sport acoge este sábado la cuarta edición de este torneo, que servirá para recaudar fondos para Afanias
Mediterráneo
Castelló se prepara para celebrar este sábado en las instalaciones de La Plana Sport la cuarta edición del Torneo de Pádel Solidario Sequiol, un evento deportivo y social que combina deporte, gastronomía y solidaridad, con el objetivo de recaudar fondos para Afanias Castellón, asociación dedicada a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual y sus familias.
El torneo contará con distintas modalidades de participación, ofreciendo la posibilidad de inscribirse para jugar al pádel, asistir a la comida solidaria con paella o colaborar adquiriendo la camiseta oficial del evento. Todo lo recaudado mediante inscripciones, donaciones, venta de camisetas y participación en la comida será destinado íntegramente a la citada asociación castellonense.
En la edición de este año, además, el torneo de pádel contará con una colaboración muy especial: la artista de Benicàssim Red Anana ha diseñado la camiseta oficial, aportando su estilo creativo y sumándose de manera íntegra a la causa solidaria.
Desde la organización destacan la importancia de este encuentro, que ya se ha consolidado como una cita deportiva y solidaria en la ciudad. «Queremos que la gente disfrute de un gran día de pádel y convivencia, pero sobre todo que se sientan parte de un proyecto que tiene un impacto directo en las personas y familias de nuestra tierra», señalan los organizadores.
Inscripciones abiertas
Las inscripciones ya están abiertas y las plazas para participar en el IV Torneo Pádel Sequiol son limitadas. Jugar el torneo, comer y disponer del pack con la camiseta son 30 euros, comer y comprar la camiseta 28 y solo ir a comer y disfrutar de una jornada diferente en las instalaciones de La Plana Sport Castellón serán 20 euros. También existe la posibilidad de adquirir la camiseta, que serían 15 euros, o hacer directamente un donativo para colaborar con los usuarios de Afanias y sus familias.
