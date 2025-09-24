La previa: Bisontes y Peñíscola vuelven a verse las caras en la Supercopa Comunitat

El Ciutat de Castelló alberga este miércoles 24, a partir de las 20.30 horas, el partido de fase de grupos de la Supercopa Comunitat entre el Bisontes Playas de Castellón y el Servigroup Peñíscola. El partido cierra la fase de grupos del torneo que enfrenta a equipos de la Comuntiat Valenciana y propiciará el reencuentro entre los dos equipos de la provincia de Castellón.

Con la goleada 1-11 contra el Mislata de la semana pasada, el Peñíscola tiene prácticamente certificada la primera posición. Favorito por su condición de equipo de categoría superior (los castellonenses militan en Segunda B y los peñiscolanos en Primera), tratará de sellar su pase de ronda con pleno de puntos y victorias antes de volver este sábado a la liga en el exigente partido contra el Jaén Paraíso Interior (20.30 horas en el Juan Vizcarro).

El Bisontes, por su parte, intentará de dar la sorpresa, aunque sea difícil. De conseguirlo igualaría con Peñíscola y Mislata a 3 puntos y, en ese caso, el golaveraje general decidiría el grupo, siendo el equipo del Baix Maestrat el favorito para el primer puesto por la diferencia de goles que actualmente tiene a su favor (+10).

Arriba, José Escrich (Bisontes) y Santi Valladares (Peñíscola). / Mediterráneo

El equipo de Castelló (-4) debería ganar por el máximo número de goles posible para intentar pasar, al menos, como el mejor segundo clasificado.

Inicios dubitativos

Ambos equipos no han empezado la liga en sus respectivas categorías de la mejor forma. Los dos aún no han puntuado, pero confían en ir mejorando, siendo este partido una buena oportunidad para seguir poniéndose a punto.

En el Peñíscola, Santi Valladares no podrá contar con Agustín Plaza, Gio González y Bernardo Araya; que han estado convocados con las selecciones nacionales de sus respectivos países para los encuentros jugados en la última semana.