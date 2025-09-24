La Real respira y hunde aún más al Mallorca

La Real Sociedad, gracias a un único tanto de Mikel Oyarzabal, cosechó este miércoles la primera victoria de la temporada, al ganar en la sexta jornada de LaLiga EA Sports a una Mallorca que se hunde aun más en la tabla.

El primer disparo llegó en el minuto 8 de partido mediante el venezolano Jon Mikel Aramburu, pero el golpeo desde la frontal del área del lateral txuri-urdin se marchó muy desviado. El dominio territorial en el primer cuarto de hora fue para los locales, eso sí, sin generar peligro. La primera doble gran ocasión la tuvo la Real en el minuto 18. Primero, un remate de Barrenetxea que Leo Román mandó a córner, y posteriormente un remate de cabeza desde el área pequeña de Aramburu que se marchó por encima de la portería.

El Mallorca, incómodo sobre el césped, reaccionó con un blando testarazo de Antonio Sánchez que embolsó sin problemas Álex Remiro. La más clara para los bermellones fue en el minuto 24 con un remate desde dentro del área de Mateo Joseph que rechazó Remiro. En el 41 la volvió a tener Barrenetxea, el más incisivo de los locales, pero su golpeo tras una buena asistencia de Oyarzabal se marchó ligeramente por encima del marco de Leo Román. En el minuto 43 Antonio Sánchez tuvo que pedir el cambio por molestias físicas, y en su lugar entró Samú Costa.

Take Kubo y Toni Lato. / EP

El segundo acto arrancó con un remate de cabeza de Oyarzabal que se marchó arriba tras centro de Aramburu. En el minuto 48, una buena presión adelantada de los donostiarras propició la pérdida de balón del Mallorca, pase filtrado de Kubo a Barrenetxea, y este se la dejó en bandeja a Oyarzabal para que el de Eibar hiciese el 1-0.

A partir de ahí, con un Anoeta renacido, los guipuzcoanos crecieron a través de la posesión. Soler tuvo el 2-0 en el 59, pero una buena mano del portero visitante lo evitó. Estaban siendo los mejores minutos de los locales, por lo que Arrasate optó por meter piernas frescas con Domenech y Darder. Caleta-Car, con un cabezazo a la salida de un córner, pudo doblegar al Mallorca, pero el remate volvió a irse por encima de la portería (minuto 67). Al minuto siguiente, el Mallorca pudo empatar en un contragolpe, pero Mateo Joseph no acertó ante Remiro y la jugada se fue al limbo.

En el minuto 80 llegó la polémica. El árbitro señaló penalti a favor del Mallorca por mano de Barrenetxea, pero tras revisarlo en el VAR, Iosu Galech anuló la pena máxima. El brazo de Barrenetxea estaba pegado al cuerpo. En el minuto 84, Sergio Francisco dio entrada a Sadiq Umar por primera vez en esta temporada. El nigeriano se llevó tanto aplausos como silbidos.

Con ello, el encuentro llegó al final con victoria txuri-urdin (1-0). Con este resultado, la Real cosecha el primer triunfo de la temporada y se coloca con 5 puntos en el casillero. Por su parte, el Mallorca sigue sin conocer la victoria y se mantiene en zona de descenso con 2 puntos.

Ficha técnica

1 - Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Sergio Gómez (Aihen, m.74); Gorrotxategi, Soler (Turrientes, m.64), Brais Méndez (Marín, m.74); Kubo (Guedes, m.84), Oyarzabal y Barrenetxea (Sadiq, m.84).

0 - RCD Mallorca: Leo Román; Maffeo (Morey, m.78), David López (Domenech, m.62), Valjent, Raillo, Lato (Mojica, m.78); Antonio Sánchez (Darder, m.62), Mascarell (Samú Costa, m.43), Pablo Torre; Joseph y Muriqi.

Goles: 1-0, m.48: Oyarzabal.

Árbitro: Iosu Galech Apezteguía (Comité Navarro). Amonestó a Brais Méndez (34) y Beñat Turrientes (85) por la Real Sociedad; y a Maffeo (19) y Antonio Sánchez (34) por el RCD Mallorca.

Incidencias: encuentro correspondiente a la 6ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Anoeta ante 22.442 espectadores. Antes del pitido inicial, Anoeta brindó un homenaje a las traineras de Orio y Arraun Lagunak, vencedoras de la Bandera de La Concha.