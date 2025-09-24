Tenis Drive Academy prepara su calendario de torneos internacionales en Castelló

Las pistas de La Plana Sport Castellón no descansan. Tras la disputa del Campeonato de España de tenis por equipos séniors, finalizado el pasado domingo, la entidad de la capital de la Plana se prepara para acoger dos torneos internacionales que traerán hasta Castelló el mejor tenis internacional.

Será el próximo mes de octubre cuando tenga lugar el torneo internacional masculino, del sábado 11 al domingo 19, mientras que el femenino se celebrará entre el 1 y el 9 de noviembre. Ambos atraerán a jugadores y jugadoras de nacionalidades de todo el mundo, como en las ediciones anteriores, ya que se trata de dos competiciones del circuito World Tennis Tour del calendario de la ITF, que reparten 15.000 $ en premios, además de puntos del ranking internacional masculino y femenino.

La organización de esta competición es compleja pues requiere de una gran estructura profesional, con servicios médicos y de fisioterapia, encordado de raquetas, alojamiento y manutención, transporte de jugadores, entre otros. Y, al frente de la organización, volverá a estar Tenis Drive Academy, con Jorge Bellés como director de ambos torneos y con un amplio equipo arbitral (supervisor y jueces árbitros).

Gran presencia de aficionados

Desde la primera ronda de estos torneos se podrá disfrutar de un altísimo nivel de juego, lo que atrae cada año a numerosos aficionados al tenis que no quieren perderse el mejor tenis internacional en directo. En este sentido, cabe recordar que el acceso a La Plana Sport Castellón es libre para que cualquier persona interesada pueda seguir la competición día a día, desde las fases previas hasta el arranque de cuadros finales y cuadros de dobles a partir del martes 14 de octubre.

Sin duda, las últimas jornadas (los fines de semana del 18 y 19 de octubre en el caso del torneo masculino y el fin de semana del 8 y 9 de noviembre en el femenino) despertarán gran expectación en la provincia de Castellón.