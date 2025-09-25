Burriana presume de campeón de Europa

Un joven burrianense se ha alzado, este fin de semana, como nuevo campeón de Europa de kickboxing en el Youth European Championship 2025, celebrado en Jesolo (Italia). Ilias Ouadih, luchador del Club Kaizen de Burriana, se coronó en la categoría -89 kilos al imponerse en la final por 3-0 en una competición organizada por la World Association of Kickboxing Organizations (WAKO).

El triunfo de Ouadih representa un hito para el deportista y para su club. Con 1,98 metros de altura, el joven burrianense mostró presencia en el ring y avanzó combate a combate hasta alcanzar la final, donde se proclamó campeón de Europa en su categoría. Su victoria forma parte de una trayectoria que incluye el título nacional y éxitos en torneos internacionales en Grecia y Hungría, antecedentes que le valieron la convocatoria con la selección española para afrontar el campeonato continental.

El otro motivo de orgullo

Desde el Club Kaizen lanzaron un mensaje de orgullo por este título que es de Ilias, pero también de toda la entidad. Junto a Ouadih, la también burrianense Aurora Acosta representó al Club Kaizen y a España en la categoría -60 kilos. Aurora arrancó su participación desde dieciseisavos y, con garra y técnica, superó dos intensos combates, aunque fue eliminada en cuartos frente a una competidora croata.

Pese a que, finalmente, no pudo subir al podio desde la entidad destacaron que la joven no necesita medallas para demostrar quién es ya que su trayectoria le avala. Cabe reseñar que mantiene un palmarés destacado: subcampeona de Europa en la edición anterior y bronce mundial, motivos por los que es un referente para muchas jóvenes deportistas que sueñan con abrirse paso en el mundo de este deporte ya que es un ejemplo de que se puede caer, pero lo importante es levantarse con fuerza.

Darlo todo en el tatami

Tras proclamarse campeones de España y sumar victorias internacionales en países como Grecia y Hungría, Aurora e Ilias fueron seleccionados para representar a España en el campeonato continental para darlo todo en el tatami, además de otros seis miembros del equipo valenciano. Su presencia en Jesolo puso de manifiesto el trabajo realizado y permitió llevar el nombre de la ciudad al escenario europeo. Una experiencia que no solo pone a prueba el nivel deportivo, sino también «la fortaleza mental y el corazón de los verdaderos guerreros», incidieron desde la entidad a la que pertenecen.

Ilias Ouadih, del Club Kaizen de Burriana. / MEDITERRÁNEO

La vuelta a casa llega cargado de vivencias y aprendizajes. Más allá de medallas y resultados, la experiencia en Italia deja una enseñanza muy clara para los jóvenes deportistas: la constancia, el esfuerzo y la pasión son fundamentales para alcanzar objetivos.

Tanto Ilias como Aurora regresan a la provincia de Castellón situando el nombre de la ciudad en el mapa del kickboxing europeo, con la satisfacción de representar a su ciudad y país al más alto nivel.