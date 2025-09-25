El corredor de Castellón que busca ser campeón del mundo en Ruanda

La francesa Celia Gery (FDJ Suez) se ha proclamado este jueves campeona del mundo sub-23 de fondo en carretera de ciclismo al imponerse en la prueba disputada sobre un duro recorrido de 119,3 kilómetro con salida y llegada en Kigali (Ruanda), prueba en la que la catalana Paula Blasi (UAE), brillante toda la carrera, consiguió el bronce.

Completó el podio la eslovaca Viktoria Chladonova (Visma-Lease a Bike), medalla de plata tras ser superada en el esprint a dos en el que acabó la prueba claramente por Gery.

Blasi (22 años), corredora catalana de Esplugues de Llobregat, se llevó el bronce superando en los últimos metros también al esprint a la italiana Eleonora Cabiocco y a la segunda francesa Marion Bunel, cuarta y quinta.

Gery (19 años) ganó con un crono de tres horas 24 minutos y 26 segundos, a 35,014 km/h; Chladonova (18) llegó a dos segundos de la vencedora y el trío que se jugó el bronce a 12.

Blasi se desgasta en la subida decisiva

Todas ellas fueron más fuertes del grupo de 14 que se junto a tres kilómetros de meta. Primero en la subida adoquinada a Kimuhurura, donde Blasi hizo todo el desgaste hasta que un momento de debilidad la impidió salir al ataque de Bunel, y después en la cuesta final hasta la meta de Kigali.

Así Gery, Chladonova y Blasi pasarán a la historia como el podio del primer mundial femenino de la categoría sub-23 disputado separado de la categoría élite.

Carrera de eliminación

La carrera fue de eliminación dado lo selectivo de un recorrido casi continuamente en ascenso, con dos muros en cada una de las ocho vueltas a un circuito de 15 kilómetros, las cotas de Kigali Golf (800 metros al 8,1 por ciento de desnivel) y Kimuhurura (1.300 metros de empedrado al 6,3%), rematados por una tremenda cuesta enfilando hacia la línea de meta.

Con un continuó goteo de abandonos ya desde el principio, las ciclistas tuvieron que hacer frente a rampas de hasta el 13 por ciento que ayudaron a redondear un total de 2.671 metros de desnivel positivo.

No pasó mucho durante las tres primeras cuartas partes de carrera, pero en las dos últimas vueltas, aún con continuos parones cada vez que se quedaban solas las más fuertes, se desató una batalla.

En la gresca final dio la impresión de que Chladonova y Blasi eran las más fuertes, pero ganó Gery por su velocidad final y también por la ayuda que le supuso tener a su compañera Bunel en el grupo final de elegidas.

El programa del viernes

Este 26 de septiembre continúan los Mundiales de Ciclismo que se están disputando en Ruanda, los primeros en África, con las carreras en línea masculinas júnior y sub-23.

El valldeuxense Javier Cubillas es una de las bazas españolas en la prueba en línea júnior de los Mundiales de Kigali (Ruanda). El corredor del Cafés Baqué, cuyo futuro está en el potente filial que está armando el Movistar, llega tras llevarse el Trofeo Castillo de Onda y ser el mejor joven en la Vuelta a la Comunidad de Madrid. Este viernes (8.00 a 13.15 horas, aproximadamente) le espera 119,4 kilómetros y 2.435 metros de desnivel (ocho vueltas al circuito).