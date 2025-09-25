Dos corredoras de Castellón en el Mundial de Trail de Canfranc

Canfranc acoge, a partir de este jueves 25 de septiembre, la celebración del Mundial de Trail y Mountanin Running 2025 con la presencia de dos corredoras de la provincia de Castellón. Se trata de Jùlia Font y Nadia Soto, quienes competirán en la jornada del domingo.

Jùlia Font (Alfondeguilla, 30 de marzo de 1994) participará en la prueba de Mountain Classic absoluta. Internacional por España en seis ocasiones, se proclamó campeona nacional de trail running en 2022 y campeona de España absoluta de carreras de montaña en 2023. Esta temporada ya ha participado en nueve pruebas del calendario, imponiéndose a principios de este mes de septiembre en el Uphill de Canfranc.

Jùlia Font. / Mediterráneo

Su compañera Nadia Soto (Castelló, 28 de diciembre de 2007), participará en la misma prueba que Jùlia Font pero en categoría sub-20. La atleta del Facsa-Playas de Castellón, entrenada por Lluís Torlà, se proclamó campeones de España de campo a través sub-20 este año, fue campeona de los 2.000 obstáculos sub-18 en 2024 y en 2023 ganó el Nacional de carreras de montaña sub-18. Esta temporada suma muchas competiciones, siendo la última el Europeo sub-20 de Tampere.