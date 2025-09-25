El Elche rasca un empate ante Osasuna en el 92

El Elche rescató un valioso punto ante Osasuna en el tiempo añadido (1-1) gracias al tanto de Pedrosa que aprovechó un error grosero de entendimiento de Boyomo y Sergio Herrera para que su equipo siga sin perder.

Osasuna salió con tres novedades ante un Elche con un once revolucionado. La presión de los navarros surgió efecto para ahogar a su rival, quien se vio sorprendido con el empuje de los locales. Además, los de Alessio Lisci se blindaron cada vez que los visitantes recuperaban la posesión de balón.

En el minuto 10, Osasuna robó el balón en medio de campo. Víctor Muñoz recogió el esférico, se fue hacia dentro y cargó la pierna derechazo para firmar un espectacular disparo con rosca que se coló por la escuadra derecha de la meta defendida por Iñaki Peña. Enloqueció El Sadar con el primer gol del catalán con la camiseta rojilla.

Las faltas se sucedieron para cortar el juego en cuanto perdían la posesión. Boyomo y Moncayola vieron la tarjeta amarilla por eso. La primera acción del Elche de cierto peligro llegó a los 40 minutos, saliendo esta ocasión por línea de banda. Poco afortunados hoy.

Víctor Muñoz dedicó su gol a Joan García. / EFE

Eder Sarabia no dio con la tecla, teniendo que cambiar cosas de cara a los segundos 45 minutos, con varios jugadores habituales como Rafa Mir en el banquillo. Rafa Mir sustituyó a André Silva en busca de más mordiente arriba. Por su parte, Víctor Muñoz fue el auténtico coco, metiendo el miedo en las piernas de su rival cada vez que recogió el balón.

Osasuna tembló con el zurdazo de Mir que salió repelido por el larguero ante la mirada de un Sergio Herrera que hizo la estatua. Eder Sarabia vio la roja directa en el minuto 70 por protestar una acción, evidencia de que las cosas no estaban saliendo. El partido se volvió loco, con un Osasuna que trató de dominar ante un Elche que quería agitarlo. Paradón de Sergio Herrera que sacó el balón en el primer palo para evitar el empate de los valencianos.

Un mal entendimiento entre Boyomo y Sergio Herrera fue aprovechado por Pedrosa para empujar el esférico hacia el interior de las mallas en el minuto 92. Muy evitable el tanto. Finalmente, el empate fue el resultado final que permite al Elche seguir invicto.

Ficha técnica

1 – Osasuna: Sergio Herrera: Benito (Juan Cruz, m. 72), Boyomo, Catena, Herrando, Bretones; Moncayola, Torró, Moi Gómez (Kike Barja, m. 86); Víctor Muñoz (Becker, m. 72), Budimir (Raúl García de Haro, m. 80)

1 – Elche: Iñaki Peña; Núñez, Diaby (Affengruber, m. 46), Víctor Chust, Petrot, Héctor Fort (Pedrosa, m. 69); Aguado, Febas, Diang (Valera, m. 69); André Silva (mir, m. 55) y Rodríguez Goles: Víctor Muñoz 1-0 (m. 10), Pedrosa 1-1 (m. 92).

Colegiados: Adrián Cordero (Comité cántabro), asistido por Israel Bárcena y Judit Romano. El colegiado cántabro mostró amarilla a Boyomo y Moncayola por parte de Osasuna. A Chust y Pedrosa por parte del Rayo. Eder Sarabia fue expulsado con roja directa en el minuto 70.

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de LaLiga EA Sports disputada en el estadio de El Sadar ante 19.475 espectadores.