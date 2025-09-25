Polémica en la Vall d'Uixó: la FFCV prohíbe jugar al fútbol en la Moleta
Malestar entre los usuarios de las instalaciones, que piden una reforma integral del complejo
La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) ha tomado, esta semana, una decisión drástica: la prohibición de disputar partidos oficiales o arbitrados por colegiados federados en los campos de fútbol de la Moleta de la Vall d’Uixó, de titularidad municipal.
Esta medida es consecuencia de una situación que vienen advirtiendo desde la UD Vall de Uxó, las peñas de fútbol locales y las familias de los menores que forman parte de las categorías inferiores del club y que tienen estas instalaciones como sede principal.
La notificación de la FFCVLa notificación de la FFCV
El Ayuntamiento confirmó este jueves que está previsto publicar la licitación del contrato para cambiar el césped «la semana que viene», aunque hasta que puedan ejecutarse las obras, pasarán meses. Hasta ese momento, la advertencia de la FFCV es tajante: no se autorizará jugar «mientras las instalaciones no garanticen las condiciones mínimas de seguridad», lo que deberán acreditar in situ los técnicos de la federación.
Hasta que la inversión principal sea posible, existe la intención de realizar una subsanación de urgencia de los desperfectos principales «de manera inminente», según señalaron desde el consistorio. Pero hasta que esa mejora sea un hecho, la restricción de la práctica deportiva en competiciones que dependan de la FFCV, se mantendrá. Este periódico ha podido saber que antes de este anuncio, había familias dispuesta a no llevar a sus hijos a los encuentros. Ni siquiera para entrenar.
Los tutores y progenitores de los niños aseguran que las partes que se ven negras de la hierba artificial, es porque solo hay caucho, con lo que el impacto de las caídas de los niños es similar a si cayeran sobre el asfalto.
Al parecer, según fuentes próximas al caso, la FFCV en ningún momento se habría puesto en contacto con el Ayuntamiento, ya que el requerimiento se lo hacen al club, que es el que propone ese campo para los partidos. De hecho, no ha habido ningún tipo de comunicación entre federación y ayuntamiento, ratificado por las dos partes.
Movilización en ciernes
El Vall de Uxó ha solicitado árbitros para los partidos de este fin de semana, pensando que al ser amistosos pueden celebrarse.
Por otro lado, un importante grupo de familias, usuarias de las instalaciones, están barajando llevar a cabo algún tipo de movilización, porque en principio, el Ayuntamiento solo va a cambiar el cesped. Estas personas piden una reforma integral, ya que el deterioro afecta a todo el conjunto del complejo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las nuevas normas para bonificar la tasa de la basura en Castelló
- De Holanda al interior de Castellón: Edgar y Karin reabren una antigua masía con 44.500 m² de terreno
- Condenan a un concejal de Vox de Benicàssim por un caso de malos tratos
- Inversión millonaria en l’Alcora: 3,1 millones para afianzar el relanzamiento de una empresa cerámica
- Un accidente con tres vehículos en Nules deja un herido grave y paraliza la N-340
- Dos detenidos por circular por la AP-7 en Castellón con diez kilos de adormidera
- Fernando Roig: la normativa ambiental de la UE 'es inasumible para el sector cerámico
- A todo gas' en Almassora: casi 20 conductores multados en carreras ilegales