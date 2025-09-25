Polémica en la Vall d'Uixó: la FFCV prohíbe jugar al fútbol en la Moleta

La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) ha tomado, esta semana, una decisión drástica: la prohibición de disputar partidos oficiales o arbitrados por colegiados federados en los campos de fútbol de la Moleta de la Vall d’Uixó, de titularidad municipal.

Esta medida es consecuencia de una situación que vienen advirtiendo desde la UD Vall de Uxó, las peñas de fútbol locales y las familias de los menores que forman parte de las categorías inferiores del club y que tienen estas instalaciones como sede principal.

La notificación de la FFCV

El Ayuntamiento confirmó este jueves que está previsto publicar la licitación del contrato para cambiar el césped «la semana que viene», aunque hasta que puedan ejecutarse las obras, pasarán meses. Hasta ese momento, la advertencia de la FFCV es tajante: no se autorizará jugar «mientras las instalaciones no garanticen las condiciones mínimas de seguridad», lo que deberán acreditar in situ los técnicos de la federación.

Hasta que la inversión principal sea posible, existe la intención de realizar una subsanación de urgencia de los desperfectos principales «de manera inminente», según señalaron desde el consistorio. Pero hasta que esa mejora sea un hecho, la restricción de la práctica deportiva en competiciones que dependan de la FFCV, se mantendrá. Este periódico ha podido saber que antes de este anuncio, había familias dispuesta a no llevar a sus hijos a los encuentros. Ni siquiera para entrenar.

Los tutores y progenitores de los niños aseguran que las partes que se ven negras de la hierba artificial, es porque solo hay caucho, con lo que el impacto de las caídas de los niños es similar a si cayeran sobre el asfalto.

Al parecer, según fuentes próximas al caso, la FFCV en ningún momento se habría puesto en contacto con el Ayuntamiento, ya que el requerimiento se lo hacen al club, que es el que propone ese campo para los partidos. De hecho, no ha habido ningún tipo de comunicación entre federación y ayuntamiento, ratificado por las dos partes.

Movilización en ciernes

El Vall de Uxó ha solicitado árbitros para los partidos de este fin de semana, pensando que al ser amistosos pueden celebrarse.

El requerimiento de la UDE para este fin de semana. / UD VALL DE UXÓ

Por otro lado, un importante grupo de familias, usuarias de las instalaciones, están barajando llevar a cabo algún tipo de movilización, porque en principio, el Ayuntamiento solo va a cambiar el cesped. Estas personas piden una reforma integral, ya que el deterioro afecta a todo el conjunto del complejo.