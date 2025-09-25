Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así ha sido la segunda jornada del Campeonato Provincial de Fútbol de Veteranos de Castellón

Esta temporada, el torneo se divide en tres grupos para aumentar la competitividad y emoción

El equipo de veteranos del Vila d’Onda, del Campeonato Provincial de Fútbol de la temporada 2025/2026, lo forman los jugadores Héctor Gil, Jorge Vargas, Vicente Puchades, Pascual Mas, Redouan Ben Hamou, Viorel Dragescu, Alejandro Arroyave, Valentin Arsenie y Manolo Gorris (de pie); así como Víctor Ruiz, Jorge Forés, José Vicente Ródenas, Ramón Alejandro, Edu Gil, Marcos Leal y Augusto Teruel (agachados). / APFV

J. López Ávila

Castellón

Aunque es pronto para pronunciarse, los equipos que participan en el Campeonato Provincial de Fútbol de Veteranos 2025/2026, poco a poco, van definiéndose, de forma que en el igualado primer grupo Moncofa y Emat Displays Villarreal han arrancado bien.

De la misma manera, y con resultados apretados, el Benicàssim hace pleno en el segundo; y, en el tercero, Borriol y Oropesa ya han dado buenas muestras en sus encuentros que tienen pegada.

Primer grupo

En partido celebrado en el Enrique Saura, se disputó el choque entre el Onda y Castellón/San Pedro, con ocasiones en las porterías que eran desbaratadas por las defensas. Al descanso se llegó con el 0-0 inicial, pero después marcaron Iñaki Calvo y Andrés Sánchez (1-1). En la Ciutat Esportiva Pamesa, el derbi entre el Emat Displays Villarreal y el Huracán/Burriana, que se llevó el equipo local: 3-0, con hat-trick de Óscar Flor; y en la Ciudad Deportiva Facsa se enfrentaron el Fomento/Montlig y el Moncofa, llevándose el triunfo los visitantes por 1-2 (marcaron Herson Alonso para los locales y Vicente Ferrer y Paquito Navarro para los foráneos).

Además, en El Saltador, l’Alcora/Asitec goleó al Vall d’Uixó por 3-0, con dianas de Remus Berechet, Jorge Palanques y Dani Plaza, en un partido muy emocionante por parte de los dos equipos.

Segundo grupo

El domingo, en el Miquel Soler y en jornada matinal, se midieron el Pizzería L’Etrusco y el Armelles/CMG, en uno de los duelos de la jornada que no defraudó a nadie: fue un partido muy equilibrado que a la postre se resolvió con 2-3: anotaron José Martínez (2) para los restauradores; y Rubén López y Carlos Martí (2) para los colegiales.

En el Chencho E, victoria del Casa Marina/Bañohogar ante el Rodeo Fore-Ut por 1-3; mientras que el Benicàssim logró una importante victoria por 2-3 en el San Fernando de Alcalà (Axel Blázquez adelantó hasta en dos ocasiones a los locales, pero José Ortega y David González igualaron, logrando el tanto definitivo Sebastián Caudil). Además, en el Jesús Beire de Sant Joan se dio el único empate del grupo entre el Moró y Les Palmes Gesdepro (2-2), choque en el que marcaron Ángel Blázquez y Arturo Garmendia para el cuadro local; y Favio Kiouit y David Tena para Les Palmes.

Tercer grupo

En el Miquel Soler, el Oropesa se impuso a domicilio al Maradona con apuros. En el minuto 30 llegó el gol de Carlos Taulé; y, aunque cinco después el conjunto orpesino se quedó con uno menos, supo aguantar al Maradona (0-1).

En el Olímpic d’Onda, goleada del Vila d´Onda sobre el Alqueries (6–0). Dominio local desde el pitido inicial que no dio opción al rival y tantos de Burín, Perú, Segarra, Jorge Forés (2) y José Vicente Ródenas. En esta segunda jornada, también en el Miquel Soler, el San Lorenzo fue derrotado por el Arrincadeira/Serret por 1-4, con remontada de los segundos: primero anotó Guillermo del Río, pero dieron la vuelta al choque Álex, Adolfo, Pedro y José Castillo.

Por último, en el Miquel Soler, el Borriol/Magnanimvs se impuso al Rayo de Castellón por 5-3. Con un tanto tempranero de Manuel Rossi se llegó al descanso (1-0); y en la segunda parte hubo carrusel: Javier López (2-0), José I. Morales (2-1), Javier López (3-1), Pablo Bustamante (3-2) y Antonio Rueda del Rayo (3-3); y Rubén Trigueros y Cristian Soto para el 5-3.

