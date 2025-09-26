Carrerón del vallero Javier Cubillas en el Mundial Júnior de ciclismo
El ciclista de la Vall d'Uixó tuvo una destacada actuación en la prueba de ruta en Ruanda
El británico Harry Hudson se proclamó este viernes campeón del mundo júnior de ciclismo en ruta en el Mundial de Ruanda de ciclismo al imponerse en solitario en la prueba disputada sobre un duro recorrido de 119,3 kilómetros con salida y llegada en Kigali, en la que el español Benjamín Noval se cayó cuando estaba en condiciones de pelear al menos por una medalla. Pero Noval no fue el único español. En liza también estuvo el ciclista de la Vall d’Uixó Javier Cubillas, quien protagonizó un carrerón pero no obtuvo recompensa alguna, acabando en la 15ª plaza.
Hudson completó las ocho vueltas al duro circuito de Kigali en un tiempo de 2 horas 55 minutos y 19 segundos a un promedio de 40,829 km/h. En una carrera en la que los ataques fueron constantes con numerosas alternativas, y casi siempre con Noval y Cubillas metidos alguno de ellos en los ataques, el británico lanzó el suyo a 36 kilómetros del final.
El tramo final
Hudson abrió hueco y supo gestionar su ventaja que en ningún momento llegó a superar el minuto sobre el resto de participantes, aunque hubo instantes en los que llegó a estar a 10 segundos de ser alcanzado por Cubillas y el italiano Capello, cuando todavía faltaban una veintena de kilómetros.
El asturiano Benjamín Noval, en su primer año en la categoría, pudo convertirse en el gran protagonista cuando a falta de 5 kilómetros para el final lanzó un ataque en busca de Hudson, al que únicamente fue capaz de responder el francés Blanc y también Cubillas, aunque éste último terminó cediendo.
Cuando Noval, junto a Blanc que le seguía pero apenas le daba relevos, peleaba por recortar la diferencia al británico y la ascensión a Kimihurura por delante, se fue al suelo a 3,6 kilómetros.
El protagonismo del ciclismo español en esta categoría obtuvo un premio demasiado pequeño para los méritos que hicieron con el decimoquinto puesto de Cubillas y el trigésimo quinto de Noval.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cae en l’Alcora una 'granja' ilegal de criptomonedas tras defraudar 150.000 euros
- La admiración de Dembélé, el nuevo Balón de Oro, por un jugador del Villarreal
- Furor por una iniciativa comercial en Castelló. Más de 40 interesados en una semana
- De Holanda al interior de Castellón: Edgar y Karin reabren una antigua masía con 44.500 m² de terreno
- Inversión millonaria en l’Alcora: 3,1 millones para afianzar el relanzamiento de una empresa cerámica
- Las gangas que Hacienda subasta en Castellón: un céntrico solar por 30.000 euros o una plaza de garaje por menos de 10.000
- Cronología de cómo se fraguó la dimisión del concejal de Vox de Benicàssim tras destaparse su condena por malos tratos
- Estos son los 20 restaurantes de Castellón que participan en la nueva edición de Gastroalmuerzos