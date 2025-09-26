Carrerón del vallero Javier Cubillas en el Mundial Júnior de ciclismo

El británico Harry Hudson se proclamó este viernes campeón del mundo júnior de ciclismo en ruta en el Mundial de Ruanda de ciclismo al imponerse en solitario en la prueba disputada sobre un duro recorrido de 119,3 kilómetros con salida y llegada en Kigali, en la que el español Benjamín Noval se cayó cuando estaba en condiciones de pelear al menos por una medalla. Pero Noval no fue el único español. En liza también estuvo el ciclista de la Vall d’Uixó Javier Cubillas, quien protagonizó un carrerón pero no obtuvo recompensa alguna, acabando en la 15ª plaza.

Hudson completó las ocho vueltas al duro circuito de Kigali en un tiempo de 2 horas 55 minutos y 19 segundos a un promedio de 40,829 km/h. En una carrera en la que los ataques fueron constantes con numerosas alternativas, y casi siempre con Noval y Cubillas metidos alguno de ellos en los ataques, el británico lanzó el suyo a 36 kilómetros del final.

El tramo final

Hudson abrió hueco y supo gestionar su ventaja que en ningún momento llegó a superar el minuto sobre el resto de participantes, aunque hubo instantes en los que llegó a estar a 10 segundos de ser alcanzado por Cubillas y el italiano Capello, cuando todavía faltaban una veintena de kilómetros.

El asturiano Benjamín Noval, en su primer año en la categoría, pudo convertirse en el gran protagonista cuando a falta de 5 kilómetros para el final lanzó un ataque en busca de Hudson, al que únicamente fue capaz de responder el francés Blanc y también Cubillas, aunque éste último terminó cediendo.

Cuando Noval, junto a Blanc que le seguía pero apenas le daba relevos, peleaba por recortar la diferencia al británico y la ascensión a Kimihurura por delante, se fue al suelo a 3,6 kilómetros.

El protagonismo del ciclismo español en esta categoría obtuvo un premio demasiado pequeño para los méritos que hicieron con el decimoquinto puesto de Cubillas y el trigésimo quinto de Noval.