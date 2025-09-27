Diego Sancho le da el primer triunfo al Peñíscola ante Jaén 'in extremis' (3-2)

El Servigroup Peñíscola logró sus tres primeros puntos de la liga 2025/26 en Primera División de fútbol sala al imponerse 3-2 al Jaén Paraíso Interior en un competido encuentro. La igualdad se mantuvo a lo largo de los 40 minutos y los últimos seis fueron una auténtica locura con goles en ambas porterías.

Una revisión por parte de los colegiados con el videoarbitraje fue lo primero más destacable del partido. Se revisó una posible mano en el área del Jaén de Mati Rosa pero no hubo infracción y prosiguió el duelo con mucha intensidad y sin demasiadas ocasiones.

Una de las más claras llegó en el minuto 10 con un lanzamiento al larguero de Saladié. Gus tuvo que parar uno de Mareco que iba a la escuadra aunque el Peñíscola era quien cada vez llegaba con más peligro. Espíndola paró dos intentos de Saladié y Quintela. Y luego Dani Rodríguez pidió tiempo muerto para frenar las embestidas locales. Pero Quintela fue el encargado de finalizar una triangulación para el 1-0 en el minuto 15. Plaza seguidamente remató a la cruceta.

Los jienenses apretaron antes del descanso en busca del empate. Gus detuvo dos tiros de Joao Salla y Rikelme chutó al palo. El Peñíscola tendría la oportunidad del segundo antes del descanso de doble penalti: Espíndola se lo paró a Quintela, se mandó repetir el lanzamiento por adelantarse y de nuevo repelió el chut.

Paso por vestuarios

Jaén se fue a por el empate en la segunda parte. Las ocasiones eran casi todas suyas pero entre la falta de acierto y Gus evitaban la igualdad. Sin embargo, después de varios intentos, Mati Rosa, en el 34’, logró empatar en jugada individual, librándose de dos contrarios y finalizando con la derecha.

Ese mismo minuto Alan Brandi vió la segunda amarilla y el equipo de Santi Valladares aprovechó a la perfección la superioridad porque Diego Sancho volvió a adelantar a los azulones (2-1). Pero poco iba a durar ese resultado en el marcador puesto que, segundos después, Joao Salla de nuevo empató el choque de falta directa.

Santi Valladares, anet el arranque de la temporada 2025/26 en el Servigroup Peñíscola. / Eloy Cerdá

En el 36’ Quintela chutó al palo y en el 38’ Lemine tuvo el gol para el Jaén que no llegó. Entonces el técnico local sacó el portero-jugador y Elías remató al larguero. Sin embargo, el gol de la victoria iba a llegar en una contra que terminó Diego Sancho para marcar el 3-2 a 37 segundos del final. Los andaluces sacaron el portero-jugador pero sin fortuna, y el Peñíscola logró un importantísimo triunfo con el que recobrar la confianza.