Estreno con derrota para el Fustecma NBF ante Recoletas Zamora (56-68)

No tuvo un buen estreno de temporada el Fustecma Nou Bàsquet Femení en la Liga Challenge Femenina de baloncesto. El equipo castellonense, que jugaba en el pabellón Fernando Úbeda de la capital de la Plana, se vio superado por Recoletas Zamora en la jornada inaugural de la 2025/26 en un choque bastante igualado, pero que se rompió en el tercer cuarto. Fue en ese momento, tras llegarse al descanso con un ajustado parcial de 30-34 y momentos de buen juego por parte del cuadro de la capital de la Plana, cuando las castellano-leonesas salieron con una marcha más y cobraron ventaja con un claro 9-15 en el marcador.

Reacción insuficiente

Sí que es cierto que por delante quedaba el último cuarto y había tiempo para intentar darle la vuelta al electrónico, por eso la actitud fue muy buena y el conjunto entrenado un año más por Jaume Tormo puso toda la carne en el asador. Tuvo momentos de dominio y gran acierto, pero la losa de ese citado tercer cuarto acabó pesando demasiado y, aunque las fuerzas volvieron a igualarse en el último acto del encuentro de este sábado en Grapa, Recoletas Zamora acabó llevándose el triunfo de tierras castellonenses ante el NBF en la primera jornada de laLiga Challenge.

Jaume Tormo, entrenador del NBF. / KMY ROS

El próximo sábado 4 de octubre, partido a domicilio para el Fustecma Nou Bàsquet Femení ante el Alter Enersun Al-Qázeres (18.00 horas).