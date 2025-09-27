El Servigroup Peñíscola, a ganar en casa sí o sí contra Jaén
El conjunto del Baix Maestrat, que no conoce la victoria en el arranque liguero, recibe al Jaén Paraíso Interior en el Municipal (20.00 horas)
Eloy Cerdá
Regresa la competición en la Primera División de fútbol sala tras dos semanas por partidos de selecciones nacionales y el Servigroup Peñíscola recibe este sábado 27, con motivo de la disputa de la jornada 4ª, al Jaén Paraíso Interior en el Juan Vizcarro (20.00 horas).
Al conjunto del Baix Maestrat le ha venido bien el parón para trabajar con intensidad e intentar mejorar para conseguir resultados positivos ya que necesita sumar los primeros puntos de la temporada para no seguir viéndose con 0 en su casillero después de que haya perdido los tres partidos disputados hasta el momento.
Las dos goleadas en la Supercopa Comunitat han servido para recuperar sensaciones pese a ser contra equipos de inferior categoría como el Mislata (1-11) y el Bisontes Castellón (1-9) y para que Santi Valladares exprimiera a sus jugadores disponibles y que estos pulieran algunos detalles con el único objetivo de ser capaces esta tarde-noche de dar un golpe sobre la mesa contra el Jaén.
Cuatro ausencias
Sí que es cierto que el técnico gallego no ha podido contar con todos sus jugadores al tener hasta cuatro convocados con sus respectivas selecciones (Diego Sancho, Plaza, Gio y Araya), pero ha recuperado efectivos lesionados, entre ellos el argentino Nico Rosental que aun no se había estrenado en las tres primeras jornadas, y ha podido trabajar con intensidad.
Esta tarde en el Municipal tendrá enfrente un rival que es un viejo conocido. El aguerrido Jaén, con su entrenador Dani Rodríguez a la cabeza, intentará amargar al Peñíscola con su clásico juego intenso que en ocasiones roza el límite del reglamento. El equipo jienense suma cuatro puntos hasta la fecha: ganó a Movistar Inter (3-1), empató en Noia (2-2) y perdió en casa con Valdepeñas (4-5).
A buen seguro va a ser un partido igualado que se resolverá de nuevo en pequeños detalles.
