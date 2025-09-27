El UBE L’Illa-Grau cede en la final de la Copa Comunitat
El equipo de Castelló cae en la final ante Léleman Conqueridor Valencia por 3-0
El UBE L’Illa-Grau se quedó con la miel en los labios y no pudo alzar el primer título de la temporada 2025/26. Aunque lo intentó por todos los medios, el equipo de la capital de la Plana cedió en la final de la Copa Comunitat Valenciana de voleibol ante el Léleman Conqueridor Valencia en el polideportivo de Crevillente, sede de la competición autonómica, por 3-0.
El UBE L’Illa-Grau, entrenado por Carlos Cavalli, presentó batalla en todo el encuentro, sobre todo en un primer set que comenzó dominando pero que acabó con un ajustado parcial de 27-25.
En el segundo los valencianos apretaron desde el inicio y, aunque los castellonenses bucaron la reacción, se quedaron a las puertas (25-21). Ya en el tercer y último set se mantuvo el mismo guion y el Léleman Conqueridor impuso su veteranía (juegan en Superliga) y se llevó el título (25-19).
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los 20 restaurantes de Castellón que participan en la nueva edición de Gastroalmuerzos
- Las playas de Castelló serán 'californianas'. ¿Qué ha pasado?
- ¿Cuándo y dónde lloverá este fin de semana en Castellón? Hasta un 80% de posibilidades
- Explota el gobierno de Benicarló: el alcalde (PP) expulsa a dos concejales de Benigazlum por 'deslealtad
- Desmantelan cinco laboratorios de marihuana con 3.500 plantas en Onda
- Esta es la plaza que el Ayuntamiento de Castelló reformará y también mejorará sus servicios
- Qué hacer en Castellón este fin de semana: cultura a pie de calle con MUT!, Vivart y rock sesentero
- La cerámica de Castellón aumenta la apuesta por el horno eléctrico: una firma invertirá 4 millones de euros