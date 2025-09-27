El UBE L’Illa-Grau cede en la final de la Copa Comunitat

El UBE L’Illa-Grau se quedó con la miel en los labios y no pudo alzar el primer título de la temporada 2025/26. Aunque lo intentó por todos los medios, el equipo de la capital de la Plana cedió en la final de la Copa Comunitat Valenciana de voleibol ante el Léleman Conqueridor Valencia en el polideportivo de Crevillente, sede de la competición autonómica, por 3-0.

El UBE L’Illa-Grau, entrenado por Carlos Cavalli, presentó batalla en todo el encuentro, sobre todo en un primer set que comenzó dominando pero que acabó con un ajustado parcial de 27-25.

En el segundo los valencianos apretaron desde el inicio y, aunque los castellonenses bucaron la reacción, se quedaron a las puertas (25-21). Ya en el tercer y último set se mantuvo el mismo guion y el Léleman Conqueridor impuso su veteranía (juegan en Superliga) y se llevó el título (25-19).