Aplazado el Benicarló-Amics de Copa por la alerta meteorológica

El encuentro de Copa España de baloncesto que debía enfrentar al Maderas Sorlí Benicarló y el Amics Castelló en el Municipal del Baix Maestrat este domingo a las 18.00 horas ha sido aplazado. Las previsiones meteorológicas, con alerta roja en el litoral norte de la provincia de Castellón, han llevado a la Federación Española de Baloncesto (FEB) y los dos clubs provinciales a aplazar el citado encuentro, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos de la competición copera en la que ambos se jugaban sus opciones de continuar en el torneo.

La alerta declarada en el norte de Castellón ha llevado al Ayuntamiento de Benicarló a decretar el cierre de las instalaciones deportivas municipales este domingo y el lunes, de ahí que se haya optado por establecer la disputa del encuentro el martes 30 a partir de las 20.00 horas en el mismo escenario.

El comunicado oficial del Benicarló

"Dada la alerta roja decretada por la Aemet por fuertes precipitaciones en el litoral norte de Castellón, el Ayuntamiento de Benicarló, así como la Policía Local del municipio y siempre en coordinación con las autoridades autonómicas competentes, han decidido cerrar las instalaciones deportivas para mayor seguridad de la ciudadanía", ha explicado el club benicarlando en un comunicado en sus redes sociales.

Tanto desde la FEB como del Amics han entendido a la perfección la situación y no ha habido ningún tipo de problema a la hora de alcanzar un acuerdo para la disputa de este encuentro. Un partido que no podía demorarse mucho ya que la competición en Segunda FEB arranca este mismo fin de semana tanto para el Maderas Sorlí como para el Amics, que esta campaña 2025/26 comparten categoría tras el descenso de los castellonenses.