La borriolense Nadia Soto, bronce en el Mundial de Trail y Mountain Running en Canfranc

Nadia Soto tuvo un papel decisivo en la consecución de la medalla de bronce lograda este domingo por la selección española en el Mundial de Trail y Mountain Running, disputado en Canfranc. La atleta del Facsa-Playas de Castellón, que combina con éxito el trail y la pista, finalizó en la 17ª posición (42:29), un resultado que sumado al de sus compañeras permitió a la selección española de atletismo subir al podio en la prueba Classic sub-20 femenina.

La carrera, con 7,5 kilómetros de recorrido y un exigente desnivel, estuvo marcada por el dominio de Uganda, con las atletas Chekwemoi y Chepkwurui al frente, y la victoria de la alemana Julia Ehrle. En clave española, Inés Herault fue la mejor clasificada (7ª), seguida de Laura Ordiales (16ª) y de la propia Nadia Soto, que cerró la puntuación del equipo nacional. Mar Espartero, que sufrió problemas físicos, fue la 50ª clasificada.

Con esta medalla, España repite el bronce alcanzado hace dos años en Innsbruck y confirma el potencial de su relevo generacional, con la deportista de Borriol Nadia Soto, consolidándose como una de las jóvenes promesas del trail nacional.

Jùlia Font, la 51ª absoluta

La otra representante provincial de este Mundial, Jùlia Font, también tuvo protagonismo en la jornada mundialista de ayer. La atleta de Alfondeguilla formó parte del combinado español en la prueba Classic absoluta femenina, donde completó los 14,7 kilómetros con 870 metros de desnivel positivo en la 51ª posición. Su aportación ayudó a que la selección española concluyera en la décima plaza de la clasificación por equipos.

El grupo nacional estuvo liderado por Claudia Estévez, que firmó un meritorio 15º puesto tras la baja médica de la campeona de España Onditz Iturbe en la prueba de Salto Vertical celebrada el pasado jueves , mientras que Dalia Alonso finalizó en la 48ª posición. La victoria individual fue para la alemana Elena Engelhard (1.11.00), que marcó el ritmo desde el inicio y se mantuvo firme pese a sufrir una caída. El podio por países lo completaron Kenia, Estados Unidos y Suiza, respectivamente.