Buen papel de Alfredo Pellicer en su debut en el Mundial de Rally-Raid

El piloto de motos de Càlig, Alfredo Pellicer, cerró este domingo su participación en el campeonato del Mundo de Rally-Raid (W2RC) con un resultado muy positivo en el BP Ultimate Rally-RaidPortugal 2025. Pellicer fue quinto en la categoría Rally2 y duodécimo en la clasificación absoluta, a 59 minutos y 07 segundos del ganador, que fue Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory Racing).

La quinta y última etapa, con salida y llegada en Lisboa (1h01:57 de especial), estuvo marcada por la velocidad y las buenas condiciones del terreno tras la lluvia nocturna. Pellicer terminó undécimo en la etapa absoluta y quinto en Rally2, a +02:04 del vencedor del día, consolidando así su posición en la clasificación general.

«Ha sido una etapa muy rápida y divertida. La lluvia de la pasada noche dejó un terreno espectacular y la ruta de este domingo ha sido realmente bonita. Terminar este rali supone una gran satisfacción personal y deportiva. Hemos trabajado muy bien y esta experiencia me motiva aún más para seguir creciendo en el Mundial», explicó el joven piloto, de 21 años, quien ha participado con el equipo Xraids Experience.

Alfredo Pellicer en Portugal. / Mediterráneo

Su trayectoria

Pellicer, campeón júnior de España en 2023, ha demostrado solidez y constancia en su estreno mundialista, logrando mantenerse en el Top-15 absoluto durante todo el rally y finalizando en el Top-5 de Rally2, la categoría de referencia para los pilotos en desarrollo. Conn este resultado, el joven castellonense confirma su proyección internacional y abre un nuevo capítulo en su trayectoria deportiva.