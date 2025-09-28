CF Fomento Castellón: 10 años de una "escuela de vida"

El Club de Fútbol Fomento Castellón nació hace 10 temporadas. Por aquel entonces, contaba con cuatro equipos, 38 deportistas y un equipo técnico formado por nueve personas. Diez años después, ya son 16 equipos, integrados por más de 280 futbolistas, y 48 profesionales en su staff. Para cualquier club, este sería el hito para destacar en su 10º aniversario, pero el Fomento es diferente, y lo demostró en la puesta de largo de su temporada más especial.

«Nacimos para convertirnos en una escuela de vida a través del fútbol». Así define a este club Enrique Gimeno, presidente de Facsa, la compañía impulsora de este proyecto que, desde sus inicios, ha ejercido un papel tan relevante como discreto en la consolidación del club. Un hecho que ha sido reconocido incluyendo su logotipo en la nueva equipación de la temporada. De la misma forma que pone en valor esa evolución numérica, recalca que el fundamento primordial del proyecto es transmitir a las personas los valores que los acompañarán toda su vida.

Desde el principio, el club ha entendido el fútbol desde el compañerismo, el respeto y el esfuerzo, y esta es la línea que su directiva quiere mantener para continuar formando a deportistas profesionales con valores, con las ideas claras y con una capacidad de trabajo que les ayude a triunfar en la vida.

Más allá de lo aspiracional, la particularidad del CF Fomento Castellón es que durante todos estos años ha construido un entorno de excelencia. Por ejemplo, impulsando unas instalaciones propias (Ciudad Deportiva Facsa) con un aforo para 600 personas con cuatro campos, tres de césped artificial y uno césped natural de primer nivel que solo cuentan algunos equipos en 1ª división, algo singular para una escuela de fútbol base, también cuentan con sala de estudios para padres y deportistas, una moderna sala de formación, gimnasio y sala de fisioterapia.

El presidente del club, Amancio Endrino, durante la presentación de la nueva temporada. / Mediterráneo

Más allá del fútbol

El CF Fomento Castellón, además de por su excelencia, se caracteriza por la promoción de valores que van mucho más allá de lo deportivo. La solidaridad es uno de ellos.

A través de Facsa, el club ha establecido becas para la inscripción de niños y niñas en situación de vulnerabilidad económica. Esta medida ha sido ideada para que cada vez más jóvenes puedan participar en las actividades de este conjunto, y se suma a otras acciones que también tienen impacto directo en personas ajenas al equipo. Es el caso de la jornada solidaria que se realizó hace un año con equipos afectados por la dana, un día que el club remarca por su carácter emotivo y para el que puso a disposición sus recursos materiales y humanos.

Enrique Gimeno, presidente de Facsa, la compañía impulsora de este proyecto, durante la presentación. / Mediterráneo

Son ejemplos que, más que a un proyecto deportivo al uso, evocan a una familia. Una sensación que quedó de manifiesto durante la presentación conmemorativa del 10º aniversario celebrada hace unos días. «Celebramos una década de esfuerzo compartido entre familias, entrenadores y jugadores que han hecho crecer al CF Fomento», destacó el presidente del club, Amancio Endrino. De nuevo, el componente familiar no se queda en palabras en un club que reunió, durante su acto de presentación, a todos los seres queridos de cada futbolista.

«Nuestro espíritu familiar nos hace formar a los jóvenes desde una esencia de vida como es el deporte», indicó el director de proyecto, Juan Antonio Endrino, destacando que «lo importante es el camino». Un recorrido personal y profesional del deportista en el que la formación futbolística se ha convertido en un pilar fundamental. «Priorizamos la formación y el desarrollo de nuestros jugadores en nuestra propia ciudad deportiva e implementamos la misma metodología en cada equipo, independientemente de la categoría», explicó el presidente del Club de Fútbol Fomento Castellón.

El CF Fomento arranca una temporada en la que estrena escudo, camiseta e himno. / Mediterráneo

Metodología propia

De esta forma, estos jóvenes tienen a su disposición cuatro campos de fútbol (uno de ellos de césped natural), gimnasio, varias salas de conferencias y proyecciones, y hasta zonas verdes. Son recursos directamente ligados a la formación y al desarrollo de las personas que trascienden de lo material, y es que estamos ante un proyecto que cuenta con una metodología de trabajo propia como es el Training Go Plus, basada en la integración de la preparación física, técnica y educativa para potenciar tanto el rendimiento deportivo como el crecimiento personal.

«Estamos ante una herramienta con la que potenciamos de forma integral todas las áreas del entrenamiento y que nos permite registrar la información de planificación de contenidos, entrenamientos, partidos y rendimiento», explicó Amancio Endrino, que destacó otros ejemplos de profesionalización como la creación de un área específica de preparación física, o la aplicación de tecnología GPS con la que se realizan mediciones durante toda la temporada.

El equipo de técnicos y la fisioterapeuta del club durante la presentación de la nueva temporada. / Mediterráneo

Además, cuenta con un equipo de técnicos de primer nivel: Héctor Cruceta, como director deportivo; Fernando Gil, como coordinador F11; Juanan Endrino, coordinador de F8; José Pascual Arnal, como coordinador del club; y Herminio Benages, como encargado del material. También destaca la fisioterapia del club, Lledó Garvi.

El resultado de todo esto ya es una realidad tangible. El CF Fomento arranca una temporada en la que estrena escudo, camiseta e himno, y en la que sigue contando con técnicos con titulación UEFA en distintos equipos. El Club mantiene una tasa de fidelidad del 90% entre sus futbolistas, un porcentaje que lo sitúa en una posición muy destacada y que impulsa a sus dirigentes a mirar al futuro. «Queremos seguir creciendo paso a paso, consolidando un ambiente de compañerismo, fútbol y valores, y demostrando que la educación y la diversión pueden ir de la mano del esfuerzo y la superación», recalcó al respecto Amancio Endrino, presidente de un club decidido a vincular el deporte con la formación integral de la juventud en la provincia de Castellón.