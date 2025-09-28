Resumen de Tercera Federación: El Villarreal C asalta el Luis Suñer Picó y se aúpa al liderato (0-2)

El Villarreal C de David Cifuentes, que está atravesando un excepcional inicio de temporada, asaltó el Luis Suñer Picó y salió líder empatado a diez puntos con el Torrellano. Los vila-realenses vencieron por 0-2, con un gol en cada periódico. El Vall de Uxó, por su parte, cayó en casa frente a La Nucía (0-1), llegando a desperdiciar un penalti en el minuto 83. Un jarro de agua fría para los valleros.

El argentino Nico Barattucci anotó el primer gol del equipo vila-realense. / Juan Francisco Roca

El segundo filial del Villarreal llevó la voz cantante en el campo del Alzira. El argentino Nico Barattucci, ex del juvenil del Mallorca, anotó el 0-1 en el marcador antes de cumplirse el primer cuarto de hora del partido. Después, mucha posesión, llegadas a la portería valenciana, pero sin suerte en los metros finales. Ocasiones hubo para ampliar el marcador.

El polivalente César Bonafé cerró el marcador en el recta final del encuentro. / Juan Francisco Roca

En el segundo tiempo el Villarreal C también llevó la voz cantante. Los vila-realenses avisaron varias veces hasta que César Bonafé, a los 10 segundos de saltar al terreno de juego, remató con la derecha y sin dejar caer el balón un balón cedido por su compañero Nico Bartattucci. Gol que sentenció el encuentro frente a un voluntarioso Alzira.

Derrota vallera

Toda la mala suerte recayó en el Vall de Uxó. El conjunto vallero recibía a La Nucía en el José Mangriñán y al final perdió por la mínima (0-1). No se fueron goles en la primera parte y el único que subió al marcador llegó al poco de reanudarse el encuentro en el segundo tiempo. Era el minuto 47 cuando el argentino Juan Mazzuchi remató al fondo de las mallas una falta que ejecutó Joaquín Rodríguez.

Una vez encajado el gol el equipo de la Plana Baixa empezó a poner toda la maquinaria en busca de equilibrar el marcador lo antes posible para evitar que los alicantinos cobraran mayor renta en el electrónico. El Vall de Uxó lo intentó de todas las formas posibles. Incluso en el minuto 83 el colegiado señaló penalti a favor de los vallero. Lo lanzó Sergio Soler y el arquero visitante Carles Fluixa desbarató la ocasión. Después se añadieron siete minutos, pero no hubo suerte alguna.