Resumen de juveniles: El Castellón se dio un festín ante el Talavera y derrota del Roda ante UCAM

Los albinegros derrotaron a los talaveranos por un contundente 8-1

Los gualdinegros encallaron en tierras murcianas donde no puntuaron

Julián Rodríguez celebra su gol dando dos volteretas al puro estivo Hugo Sánchez. / Juan Francisco Roca

Juanfran Roca

Castellón

El juvenil del Castellón no tuvo problemas para sumar la segunda victoria de la temporada, la primera en casa, frente a un Talavera que en la primera parte encontró muchos elementos en contra. Fueron muy superiores los ‘orelluts’ en las dos partes y pronto se pusieron por delante en el marcador. El Roda, por su parte, regresó de vacío de su desplazamiento a tierras murcianas para enfrentarse al UCAM. Los locales cobraron una buena renta en el primer tiempo (2-0).

El mediocentro Axel completó un gran partido ante el Talavera en Gaetà Huguet. / Juan Francisco Roca

Los castellonenses, tras caer en casa siete días atrás, necesitaban tres puntos vitamínicos y los encontraron frente a un dócil Talavera que se topó con un árbitro valenciano que por momentos la tomó con los manchegos. Eso sí, el Castellón poco a poco fue traduciendo en goles su dominio sobre la portería talaverana. El primer tiempo acabó con clara renta albinegra por 3-0 gracias a los goles de Joan Galán, Julián Rodríguez y Fran Santamaría.

El delantero José Galán anotó dos goles en este partido contra el Talavera. / Juan Francisco Roca

Tras el descanso el vendaval del castellonense se cristalizó en cinco goles que llevaron la firma de Fran Santamaría, Joan Galán, Antonio Guerra, Dani Moros y Aaron Blanco. El rival, muy trabajador durante los 90 minutos a pesar de la lluvia de goles que les cayó encima, anotaron su gol (el 5-1 en el minuto 60) por mediación de Roberto Fernández. Al final amplia victoria para el Castellón.

Derrota

Si el sábado el Villarreal hincó la rodilla en casa frente al Valencia (0-2), este domingo el que también se quedó sin poder puntuar fue el Roda, que cayó derrotado en su visita al campo del UCAM Murcia (2-1). En la primera parte anotaron los murcianos con los goles de Adrián Pascual y Javi Pérez. En la segunda parte, los gualdinegros recortaron la diferencia con el gol que anotó Raúl García.

