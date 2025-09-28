Resumen de la Lliga Comunitat: El Burriana se apunta el duelo de rivalidad ante el Alqueries (1-2)

El Burriana se adjudicó el único duelo provincial den la Lliga Comunitat. El equipo de Óscar Calleja acabó por doblegar a un Alqueries que se había adelantado en el marcador por mediación de Iván Fandos. Después llegó la remontada de los celestes gracias a los tantos anotados por Ángel Chumillas y Juan López. Los burrianenses son cuartos a tres puntos del líder Acero.

Y es que el conjunto porteño dio un golpe de autoridad frente a L’Alcora en El Saltador (1-3). Óscar Piñón anotó el único gol para la escuadra azulejera. El que pudo puntuar fue el Almazora frente al Promesas Sueca en el José Manuel Pesudo (2-2). Alejando y Romero firmaron los goles para los de la Plana Baixa. En el partido que cerró la jornada el Nou Jove/Ripollés empató sin goles como local (0-0) ante el Requena.

La clasificación

Con los marcadores de esta tercera jornada, el Acero es el líder en solitario al hacer pleno: tres encuentros, tres victorias. Luego le siguen con seis puntos tanto el Tavernes Blanques como el Burriana. El que no jugó este pasado fin de semana fue el Onda porque su rival, el Manises, tenía partido correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey, de fases autonómicas.